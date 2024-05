Von Sebastian Fischer, Christof Kneer und Julian Sieler

So überraschend die Nominierung des deutschen EM-Kaders aussah, weil er in großen Teilen vorab von Oma Lotti, Frauke Ludowig, Antonio Rüdigers Dönerverkäufer und vielen mehr auf diversen Kanälen bekannt gegeben wurde, so wenig überraschend war dann letztendlich das Personal: Es ähnelt schließlich sehr jenem, das schon bei den Freundschaftsspielen im März gegen Frankreich und die Niederlande dabei war. Die Überraschungskandidaten finden sich deshalb eher auf den hinteren Plätzen. Es sind drei Fußballer, die alle noch kein Länderspiel absolviert haben: Torhüter Alexander Nübel, Mittelfeldspieler Aleksandar Pavlovic - und Stürmer Maximilian Beier.