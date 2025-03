Das DFB-Team in der Einzelkritik:Kimmichs pfiffiger Schnelleckstoß

SZ Plus DFB-Team übersteht Viertelfinale : Wieder Blitz und Donner über Dortmund

Ein verrücktes 3:3 gegen Italien reicht der DFB-Elf, um ins Final Four der Nations League einzuziehen. Deutschland darf dieses Turnier selbst ausrichten – und sollte sich bis dahin lieber an die fantastische erste als an die verschusselte zweite Halbzeit erinnern.