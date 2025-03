Von Felix Haselsteiner, Mailand

Es gibt wenige Orte auf der Welt, die denselben Zweck erfüllen und doch weniger Gemeinsamkeiten haben als das San Siro von Mailand und die Mewa-Arena von Mainz. Beide ziert in der Mitte ein grüner Rasen, beide sind mit Sichtbeton gebaut, und damit endete eigentlich auch schon die Aufzählung – bis zum Donnerstagabend, als Jonathan Burkardt und Nadiem Amiri schon mit Anpfiff Historisches vollbrachten. Als erstes Mainzer Duo in der Fußballgeschichte liefen sie gemeinsam in der Startelf einer deutschen Nationalmannschaft auf. Und zwei Mainzer im legendären, Giuseppe Meazza gewidmeten Mailänder Stadion, das die Mehrheit der Stadtbevölkerung als eine Art heilige Stätte empfindet – das hatte man so auch noch nicht gesehen.