Deutschland schlägt Italien:Fünf Tore für kollektive Zuversicht

Von Ulrich Hartmann, Mönchengladbach

In fünf Monaten ist Weltmeisterschaft. Zu diesem Zweck wüsste Fußball-Deutschland bereits jetzt gern, ob es mit den besten Nationen dort auch wirklich mithalten kann. Am Dienstagabend in Mönchengladbach ist die kollektive Zuversicht sprunghaft gewachsen. Dem einen oder anderen schwanen vorübergehend womöglich Titelambitionen. Gegen den amtierenden Europameister Italien gewann die deutsche Mannschaft ihr viertes Nations-League-Spiel doch tatsächlich unerwartet souverän mit 5:2 (2:0).

Italien ist Sechster in der Weltrangliste, hat sich für die WM aber nicht mal qualifiziert. Teile der Fußballwelt sind in Unordnung. Deutschland, derzeit Weltranglisten-Zwölfter, ist aber durchaus stabil und besiegte erstmals seit drei Jahren wieder eine der großen Fußballnationen. Auch in seinem 13. Spiel als Bundestrainer blieb damit jener Mann unbesiegt, der die deutsche Fußballwelt wieder zum Rotieren bringen will: Flick, Hansi Flick.

Wenn deutsche Länderspiele mit ihren zuvor vier 1:1-Unentschieden nacheinander jüngst etwas mit James-Bond-Filmen gemeinsam hatten, dann dass die Zuschauer schon vorher wussten, was sie erwartet: Zweikämpfe, Schusswechsel, Verfolgungsjagden, Verletzungen - und am Ende wurde die Apokalypse gerade noch verhindert. Das hatte Argwohn geschürt bei unzufriedenen Sympathisanten.

Um Eintönigkeit zu vermeiden, endete der jüngste Bond-Film übrigens mit einer Überraschung, die offen lässt, wie es weitergeht - aber auch die deutschen Fußballer überraschten am Dienstag mit sehr ansehnlichen Spielzügen und vor allem mit den darob in angemessener Manier verwandelten Torchancen. Man darf aber gespannt bleiben, wie sie sich in drei Monaten präsentieren, wenn Ende September die letzten beiden Gruppenspiele in der Nations League zugleich die wohl letzten Testspiele für die Weltmeisterschaft in Katar sind. Ein Quantum Trost, Feuerball, die Weltmeisterschaft ist nicht genug? Man weiß noch nicht, welcher 007-Filmtitel zum gegenwärtigen deutschen Fußball passt.

Nach den vorherigen Unentschieden hatte der Torwart Manuel Neuer mitgeteilt, man beabsichtige gegen Italien "eine Rakete" zu zünden. Das hatte fast kühn nach filmreifer Action geklungen. Doch Neuer hielt Wort. Als Sprengmeister hätte man sich den Gladbacher Heimspieler Jonas Hofmann vorstellen können, der die letzten beiden Treffer fürs Nationalteam geschossen und in den letzten beiden Saisonspielen im Borussia-Park sogar Doppelpacks geschnürt hatte.

Es waren aber zwei Bayern-Spieler, die Deutschland auf den Weg brachten. Erst verhinderte nämlich der Torwart Manuel Neuer mit einer prächtigen Parade ein Gegentor (8.), dann erzielte Joshua Kimmich das 1:0 (10.). Für die verdiente 2:0-Halbzeitführung bedurfte es eines Foulelfmeters, den Ilkay Gündogan verwandelte.

Ausgerechnet, als die Italiener zu Beginn der zweiten Halbzeit kurz angedeutet hatten, dass auch sie einen Stolz besitzen, machte ihnen Thomas Müller mit dem 3:0 (51.) den Garaus. An solch einem bezaubernden Abend ließ sich auch Timo Werner, zuletzt nicht gerade abschlussfreudig, nicht bitten. In der 68. und 69. Minute erzielte er gleich zwei Tore. Als alles entschieden war, gelangen den Italienern noch zwei Ehrentreffer.

Flick hat in den vier Partien 23 verschiedene Spieler eingesetzt

Im vierten Länderspiel binnen elf Tagen setzte Flick sein Evaluierungsprogramm aus harmonischer Zusammenfügung und ausgleichender Beanspruchung selbstbewusst fort. Das im defensiven Zentrum verankerte Stabilitätsquadrat bildeten die Innenverteidiger Niklas Süle und Antonio Rüdiger sowie die defensiven Mittelfeldspieler Joshua Kimmich und Ilkay Gündogan. Auch ansonsten verzichtete Flick auf Experimente. Er hat in den vier Partien 23 verschiedene Spieler eingesetzt, hat die Startelf von Spiel zu Spiel auf 16 Positionen verändert und während der vier Spiele insgesamt 19 Mal gewechselt. Aus solchen Zahlen wird ersichtlich, dass diese Partien offiziell zwar Nations-League-Spiele mit tabellarischer Wertung sind, dass sie aber gefühlte Test-Spiele für die Weltmeisterschaft waren.

Die Nationalspieler dürfen nun in den Urlaub. Sie favorisieren erfahrungsgemäß Insel-Idyllen. Die meisten Spieler werden die Trainingsauftakte ihrer Klubs verpassen, ein paar wissen noch nicht mal, in welchen Klubs sie demnächst mittrainieren.

In der Nations-League-Gruppe A3 stehen die Chancen der deutschen Mannschaft auf den ersten Platz und damit auf die erstmalige Qualifikation für das Finalturnier jetzt gut. Am 23. September empfängt sie in Leipzig noch den Gruppen-Ersten Ungarn, am 26. September gastiert sie beim Gruppen-Letzten England. Dann ist die Gruppenphase beendet. Das Nations-League-Finalturnier der vier A-Gruppensieger findet vom 14. bis 18. Juni 2023 statt beim Sieger der Gruppe A4. Das könnten die Niederlande sein, aber auch Belgien.

Das bedeutendere Ziel aber ist natürlich die WM. Gut fünf Monate sind es noch. Die deutsche Mannschaft spielt zum Auftakt am 23. November gegen Japan. Schon vor dem Kantersieg gegen Italien hatte Flick gesagt, niemand brauche sich zu sorgen. "Wir werden da sein." Daran glauben seit Dienstagabend gewiss wieder ein paar Anhänger mehr.