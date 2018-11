Manuel Neuer

2018 war das Jahr der Ohrfeige, hat Bundestrainer Löw gesagt. Kann Manuel Neuer bestätigen. Musste die Kritik an seinem Patzer aus dem Holland-Hinspiel zumindest als Ohrfeigchen verstehen, beendete das Jahr 2018 nun aber mit einer tadellosen Leistung - an den beiden Gegentoren konnte er nichts machen. Hatte sogar Zeit, in seiner alten Heimat nach bekannten Gesichtern auf der Tribüne zu suchen. Das war gegen diese Holländer so nicht unbedingt zu erwarten gewesen.