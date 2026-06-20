Nach dem WM-Auftaktsieg gegen Curaçao steht das zweite Spiel gegen Elfenbeinküste an. Die Afrikaner haben ihre erste Partie auch gewonnen. Wo sehen Fans das Spiel im TV?

Das DFB-Team bestreitet am Samstag das zweite Gruppenspiel bei der WM 2026. Gegen die Elfenbeinküste wird es deutlich schwerer als noch beim 7:1-Auftakterfolg gegen Curaçao. Die Ivorer haben ihr erstes Spiel gegen Ecuador knapp mit 1:0 gewonnen, Amad Diallo von Manchester United schoss das Siegtor in der 90. Minute. Was Sie zum Spiel Deutschland gegen die Elfenbeinküste wissen sollten.

Deutschland – Elfenbeinküste im Fernsehen: ZDF überträgt im Free-TV

Um 22 Uhr ist Anpfiff in Toronto. Das ZDF beginnt um 21 Uhr mit der Vorberichterstattung direkt im Anschluss an das Spiel Schweden gegen Niederlande. Mit dem bekannten Team um Christoph Kramer, Per Mertesacker, Christian Streich und Friederike Kromp analysiert Moderator Jochen Breyer die Chancen des DFB-Teams gegen die Elfenbeinküste. Bei MagentaTV wird das Trio um Johannes B. Kerner, Thomas Müller und Jürgen Klopp ab 21 Uhr auf das Deutschland-Spiel einstimmen.

Samstag, 20. Juni, 22 Uhr: Deutschland – Elfenbeinküste, ZDF, ZDF-Livestream und MagentaTV

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Deutschland leichter Favorit – auf wen das DFB-Team aufpassen muss

Deutschland ist auf dem Papier gegen Elfenbeinküste leicht favorisiert. Allerdings sind die Ivorer besonders in der Defensive stark aufgestellt und mit zwei Flügelflitzern aus der Bundesliga bestückt: Bazoumana Touré spielt bei Hoffenheim, Yan Diomande bei RB Leipzig.

Neben dem umtriebigen Diomande gilt es auf Amad Diallo von Manchester United zu achten, auch wenn der Siegtorschütze im ersten Gruppenspiel nur von der Bank kam. Trainer Emerse Faé gibt sich vor der Partie selbstbewusst: „Wir werden auf Sieg spielen. Wir versuchen, die deutsche Mauer einzureißen.“

Mögliche Aufstellungen

Deutschland: Neuer – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown – Pavlovic, Nmecha – Sané, Musiala, Wirtz – Havertz

Elfenbeinküste: Y. Fofana - Doue, Singo, Agbadou, Konan – Diomande, Kessie, S. Fofana, A. Diallo – Wahi, Pepe

Bisherige Spiele zwischen Deutschland und Elfenbeinküste

Bislang trafen die beiden Nationen erst ein Mal aufeinander, in einem Testspiel 2009 auf Schalke. Lukas Podolski verhinderte in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer die Niederlage. Eboué und Doumbia trafen für „die Elefanten“.