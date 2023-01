Von Ralf Tögel, Kattowitz

Die deutschen Handballer setzen ihre Erfolgsgeschichte bei der Handball-WM bravourös fort. Mit dem souveränen 33:26-Sieg gegen die Niederlande, die vorher als harter Prüfstein ausgemacht worden waren, gewannen die Deutschen auch ihr viertes Spiel und zogen vorzeitig ins Viertelfinale ein.

"Wir sind sehr, sehr glücklich, dass das heute so gelaufen ist", sagte Johannes Golla nach dem Spiel im ZDF und freute sich über eine "überragende Abwehr". Bundestrainer Alfred Gislason fand es "extrem schön", den Viertelfinal-Einzug vor dem letzten Hauptrunden-Spiel geschafft zu haben. "Die Spiele werden jetzt schwerer, die jetzt alle kommen", meinte Gislason mit Blick auf die kommenden Gegner.

Wie schon gegen Serbien benötigte die deutsche Mannschaft ein paar Minütchen, um die Nervosität abzulegen. Zwei leichte Fehler trugen nicht zur Beruhigung bei, sondern vielmehr zur schnellen 2:0-Führung der Niederländer. Deren Stärken waren ja bestens bekannt: "Sie haben einen wahnsinnig schnellen Rückraum und spielen ein hohes Tempo", hatte Gislason vor der Partie gewarnt. Beides stellten sie mit ihren ersten Aktionen unter Beweis, dann fing sich die Auswahl des Deutschen Handballbunds (DHB).

Bislang hatte der isländische Trainer sein Team immer optimal auf den Gegner eingestellt, so auch dieses Mal. In der Abwehr brachte er von Beginn an Julian Köster, der zwar die stattliche Größe von zwei Metern aufweist, aber dennoch sehr schnell auf den Beinen ist. Zusammen mit Kapitän Johannes Golla bildete er den Innenblock, der sich von den kleinen Niederländern nicht locken ließ, defensiv blieb und keine Lücken zuließ. Das Kreis-Anspiel von Luc Steins, eine gefährliche Waffe des wieselflinken Spielmachers von Oranje, blieb stumpf, mehrmals fing Köster den Ball ab. Auch im Angriff war der Gummersbacher eine Bereicherung, fand selbst den Kreis oder traf wuchtig aus dem Rückraum.

Überragender Mann aber war einmal mehr Spielgestalter Juri Knorr, der zwar nicht geschmeidig ins Spiel glitt, aber schnell seinen Rhythmus fand. Knorr war Dreh- und Angelpunkt im deutschen Team, setzte die Kollegen ein, fand den Kreis oder traf selbst - und war mit zehn Treffern bester Torschütze. So bekamen die Deutschen die Holländer immer besser in den Griff - auch weil Andreas Wolff im deutschen Tor erneut eine Weltklasseleistung bot.

In der zweiten Halbzeit zieht Deutschland davon

Hollands Dani Baijens hatte den Gegner im Vorfeld zum "klaren Favoriten" erklärt. Steins hatte gar behauptet, die Weltmeisterschaft sei ein weiterer Lernprozess für seine Nation, und Deutschland eines jener "weltbesten" Teams, zu denen man nur aufschauen könne. Gemeinsam mit ihrem besten Torschützen Kay Smits, der beim deutschen Meister Magdeburg unter Vertrag seht, bilden sie jenes Rückraumtrio, vor dem Gislason besonders gewarnt hatte und das maßgeblich am Aufstieg von Oranje in den vergangenen Jahren beteiligt war. Ein Klassenunterschied war freilich in Halbzeit eins nicht zu erkennen, die DHB-Auswahl aber war das bessere Team in einem sehr intensiven Spiel und führte verdient zum Wechsel mit 15:12.

Die zweite Halbzeit ist schneller erzählt: Ein überraschender Schlagwurf von Knorr, ein feiner Spielzug von Patrick Groetzki sicher verwertet, ein wuchtiger Treffer von Köster, dazwischen drei Paraden von Wolff - und so zogen die Deutschen im Eiltempo davon. Die Abwehr wurde für die weiter unermüdlich anrennenden Niederländer mit dem Hünen Wolff dahinter zu einer kaum überwindbaren Mauer, das deutsche Team enteilte bis auf 20:12. Enger wurde es nur noch einmal, als die serbischen Unparteiischen die in der zweiten Halbzeit nicht gerade für den Favoriten pfiffen, ein paar kleinliche Entscheidungen gegen die Deutschen einstreuten. Aber auch das war schnell überwunden, zumal sich die Ersatzspieler einmal mehr ruckelfrei einfügten.

Spanien oder Frankreich ist der Gegner im Viertelfinale

Mit dem doch überraschend deutlichen Erfolg gegen Holland haben die Deutschen das Viertelfinale erreicht, am Montag geht es gegen Norwegen um den Gruppensieg. Die Skandinavier hatten mit einem lockeren 30:17-Sieg gegen Katar, das in der zweiten Halbzeit Auflösungserscheinungen zeigte, ebenfalls die K.o.-Runde vorzeitig gebucht. Und konnten dabei ihre Führungskräfte schonen - um diese im Gruppenfinale gegen das deutsche Team in Vollbesitz ihrer Kräfte zu wissen.

Gegner im Viertelfinale wird dann entweder Olympiasieger Frankreich sein - oder Spanien, ebenfalls einer der Turnierfavoriten. Wer gegen wen spielt, steht indes noch nicht fest. Denn wie Deutschland und Norwegen haben auch Spanien und Frankreich bisher alle Spiele gewonnen und machen im letzten Gruppenspiel im direkten Vergleich den Gruppensieger aus.

"Das sind zwei Gegner der absoluten Topkategorie", sagte Torwart Andreas Wolff. Die Spanier seien "einen Tick schwächer einzuschätzen als die Franzosen". Gislason sah es ähnlich, warnte aber: "Die Spanier sind eine extrem abgezockte Mannschaft - fast egal, wer kommt: Wir wissen, dass wir eine überragende Leistung bringen müssen."