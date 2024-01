Kommentar von Carsten Scheele

Ach, was hätte die Sache mit dem Weltrekordspiel schiefgehen können. Die Gemengelage war gefährlich: Einem jungen deutschen Handballteam, das mit der Last eines Eröffnungsspiels im eigenen Land beladen ist, wurde zusätzlich die Bürde dieser Megakulisse auferlegt - man hat Profisportler schon an geringeren mentalen Belastungen scheitern sehen. Es hätte sich jedenfalls niemand wundern müssen, wenn dieser Mannschaft, die fast zur Hälfte mit Spielern im Alter von 23 Jahren oder jünger besetzt ist, die Knie bis hoch in die letzte Sitzreihe der Düsseldorfer Fußball-Arena hörbar geklappert hätten.