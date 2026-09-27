Was haben sie in England nicht für schöne Umschreibungen für den Fußballstil von Jürgen Klopp gefunden. Vollgas-Fußball wurde zu full throttle football, Freunde der Gitarrenriffs sagten Heavy-Metal-Fußball zu Klopps Gegenpressing-Feuerwerk. Organisiertes Chaos wurde zu purem Chaos, Starkstrom musste auch manchmal als Metapher herhalten. Und nun, nach diesem 0:1 gegen Griechenland am zweiten Nations-League-Spieltag in Augsburg weiß man: Jürgen Klopps Fußball kann auch sehr langweilig sein.