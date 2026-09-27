Alexander Nübel

Kai Pfaffenbach/Reuters

Fanatik, die auflagenstärkste Sportzeitung der Türkei, vertritt die Ansicht, dass der deutsche Torwart das Team von Beşiktaş Istanbul verbessert hat wie kaum ein Zweiter, der im jüngsten, sehr lebhaften Importsommer zum Traditionsklub gekommen ist. Nübel sei der Mann, der wie kein anderer Neuling für den sportlichen Fortschritt gesorgt habe, lobte das Fachblatt mit dem schönen Titel. Ob Jürgen Klopp Fanatik liest, ist nicht bekannt. Nübels Nominierung begründete er lediglich damit, der 28-Jährige sei einfach mal wieder an der Reihe. Mangels Beschäftigung konnte der Torwart zunächst aber nicht für Aufsehen sorgen. Die größten Herausforderungen lieferten ihm die Mitspieler, wenn sie ihn mit Rückpässen in Zugzwang gegen anrennende Griechen brachten. Damit kam Nübel aber gelassen zurecht. Auch in der zweiten Halbzeit ohne Parade. Gegen das 0:1 war er chancenlos, der Ball hatte kurzfristig die Richtung gewechselt.