Manchmal versteckt sich sogar im Fußball hinter einer gewöhnlichen Szene ein tieferer Witz. Und so war es in jenem Moment am Montagabend, als die DFB-Elf eigentlich bereits in Richtung Kabine unterwegs war. Fast mit dem Halbzeitpfiff sprang ein Schuss von Angelo Stiller an den Arm von Ghanas Verteidiger Jonas Adjetey. Der Arm war nicht einmal so weit abgespreizt wie der von Marc Cucurella vor zwei Jahren im EM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien. Aber diesmal gab es Elfmeter für die DFB-Elf. Und das Herrlichste war: Nicht nur der Tatort war derselbe wie 2024 (die Stuttgarter Arena), auch der Schiedsrichter Stuart Atwell war damals schon dabei. Bloß saß Atwell damals noch als Assistent im Videokeller, als er Cucurella gemeinsam mit seinem Chef unbestraft davonkommen ließ und ihm einen Spitznamen verschaffte, der in einer unvergessenen Zeile der Bild gipfelte: „Nach dem Spiel mampfte der Hand-Spanier Döner“.