Von Sebastian Fischer

Vor dem bislang berühmtesten Torschrei dieser Europameisterschaft klang es in der Arena in Frankfurt nicht gerade so, als solle die deutsche Mannschaft zum Ausgleichstreffer ermutigt werden. Die Fans der Schweiz besangen ihre Nati, sie hüpften und trommelten. Ansonsten war es ziemlich ruhig. „Ich glaube, wir haben das Stadion aufgeweckt“, sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann, als er über Niclas Füllkrugs Kopfball zum 1:1 in der Nachspielzeit sprach.