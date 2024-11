Der neue Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru ist mit einer Niederlage in seine Amtszeit gestartet. Weltmeister Deutschland verlor mit dem Spanier an der Seitenlinie in der am Ende dramatischen EM-Qualifikation in Schweden 72:73 (37:37). Die deutsche Auswahl musste dabei in Stockholm auf alle NBA-Profis um Dennis Schröder und Franz Wagner sowie die Spieler aus der Euroleague verzichten, da diese parallel in ihren Vereinsmannschaften gefordert waren. Beste Werfer beim knapp geschlagenen Favoriten waren der überragende David Krämer (43 Punkte) und Neuling Dylan Osetkowski (17).