Daily Mail: „Ecuador haucht seiner WM-Kampagne mit einem historischen Sieg neues Leben ein, während ein Patzer von Manuel Neuer für ein Ende der Siegesserie von elf Spielen der deutschen Mannschaft sorgt.“

The Sun: „Ecuador wahrte auf unglaubliche Weise seine WM-Hoffnungen, obwohl das Team gegen Deutschland einen buchstäblichen frühen Tritt ins Gesicht hinnehmen musste. Dieses überraschende Ergebnis beendete auch die Siegesserie der deutschen Mannschaft, die damit knapp daran scheiterte, ihren Allzeitrekord von zwölf Siegen aus den Jahren 1979 und 1980 einzustellen.“

Telegraph: „Ecuador schockt Deutschland. Ecuador hat sich der größten Herausforderung gestellt und Deutschland besiegt – mit einem dramatischen Comeback sichert sich das Team einen der Plätze für die Runde der letzten 32 bei der WM-Endrunde.“

Italien

Gazzetta dello Sport: „Ecuador feiert: Sieg gegen Deutschland und Einzug ins Sechzehntelfinale. Plata entscheidet das Spiel, aber was für eine Unsicherheit bei Neuer...“

Corriere dello Sport: „Ecuador mit einer Sensation: Sieg gegen Deutschland und Einzug ins Sechzehntelfinale! Ein weiteres wunderschönes Märchen reiht sich in die herzerwärmenden Geschichten von Infantinos Weltmeisterschaft ein: Ecuador schlägt Deutschland zum ersten Mal in seiner Geschichte und feiert den Einzug ins Sechzehntelfinale als einer der besten Gruppendritten.“

Spanien

Marca: „Ein „Golden Goal“ von Plata bringt Ecuador in die Runde der letzten 32. (...) La Tri gelang die Wende gegen eine deutsche Mannschaft, die bei dieser WM zusehends abbaut – ein Team, für das das Etikett „potenzieller Titelanwärter“ schlichtweg eine Nummer zu groß ist.“

AS: Heldenhaftes Ecuador! La Tri sicherte sich in allerletzter Sekunde einen Platz in der Runde der letzten 32, nachdem sie eine desolate „Mannschaft“ überwältigt.“

Mundo Deportivo: „Ecuador qualifiziert sich nach einem historischen Sieg gegen Deutschland. „La Tri“ hatte noch nie gegen die „Mannschaft“ gewonnen, doch heute gelang ihr dank eines Treffers von Gonzalo Plata ein Comeback und damit der dringend benötigte Sieg.“

Ecuador

El Universal: „Historischer Sieg Ecuadors gegen Deutschland - das Team qualifiziert sich für das Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft 2026.“

El Mercurior: „Ecuador ließ seine Fans zittern, besiegte aber im letzten Spiel der Gruppenphase der WM 2026 Deutschland und qualifizierte sich für das Achtelfinale. Das Spiel, das aufgrund seiner Bedeutung historisch war, wurde zu einer echten Bühne, auf der die Tri zeigte, was in ihr steckt.“

Mexiko

Esto: „Ecuador hat geschafft, was unmöglich schien. ‚La Tri‘ besiegte Deutschland im MetLife Stadium in East Rutherford, einem Vorort von New York, mit 2:1 und sicherte sich damit vier Punkte, um sich unter die besten Drittplatzierten einzureihen und somit ins Sechzehntelfinale einzuziehen.“

Mediotiempo: „Was für ein Spiel. Ecuador schafft etwa Episches, gewinnt gegen Deutschland und zieht ins Sechszehntelfinale der WM ein.“

USA

New York Times: „Ecuador sorgt für einen weiteren verblüffenden WM-Coup. Ist Deutschland zu wankelmütig, um den Titel zu holen? Deutschland wurde bislang nicht wirklich als Turnierfavorit gehandelt, und dieses Spiel zeigte, warum.“

Argentinien

La Nación: „Gegen alle Widrigkeiten schreibt Ecuador Geschichte. Deutschland ging bei der ersten Chance des Spiels in Führung, und sowohl in Quito als auch in New Jersey befürchtete man das Schlimmste. (...) Sieben Minuten später folgte die Antwort Ecuadors. (...) Deutschland gab die Initiative ab und versuchte es mit Kontern. Ecuador gab sein Bestes mit den Mitteln, die ihm zur Verfügung standen.“

Diario Popular: „Ecuador schrieb (...) eines der bedeutendsten Kapitel seiner Fußballgeschichte.“

Frankreich

L'Equipe: „Ecuador gelingt ein Coup gegen Deutschland und qualifiziert sich für das Sechzehntelfinale. (...) Nichts zu feiern für die Deutschen nach einem sehr enttäuschenden Spiel, das man schnell vergessen sollte.“

Le Parisien: „Pacho und seine Teamkollegen vollbringen das Kunststück und sichern sich die Qualifikation für das Sechzehntelfinale.“

Le Figaro: „Ecuador stößt Deutschland um. Eine XXL-Leistung der Südamerikaner, denen es gelang, das Spiel gegen die Mannschaft zu drehen.“

Österreich

Kronen-Zeitung: „WM-Überraschung: Schwache Deutsche gehen gegen Ecuador k.o.“

Schweiz

Blick: „WM-Sorgen bei den Deutschen: Undav-Frage, Neuer-Debatte – und ein gereizter Nagelsmann. Deutschland ist zwar Gruppensieger. Dennoch sorgt die Pleite gegen Ecuador für viele Sorgen bei unseren Nachbarn.“

Dänemark

„B.T.“: „Der Start ins Spiel war desaströs, doch eines der besten Teams Südamerikas hat sich letztlich doch gerettet. „Die Mannschaft“ stellte erneut die A-Elf auf, auch wenn sie schon sicher als Erster weiter war – in einem hitzigen Spiel gegen verzweifelte Ecuadorianer. In vier Tagen steht für die Deutschen im Sechzehntelfinale ein Alles-oder-Nichts-Spiel an, und sie hätten sich ja viel Energie sparen können.“