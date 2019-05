12. Mai 2019, 19:35 Uhr Deutschland - Dänemark Zweiter Sieg

Das DEB-Team gewinnt auch das zweite Spiel und schlägt Dänemark mit 2:1. Von Montag an wird auch Verstärkung aus der NHL eintreffen.

Von Johannes Schnitzler , Kosice

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der WM in der Slowakei auch ihr zweites Spiel gewonnen. Das Team von Bundestrainer Toni Söderholm besiegte am Sonntag in Kosice Dänemark knapp, aber verdient 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) und hat nun gute Chancen auf das Viertelfinale. Gegen die Dänen nutzte Lean Bergmann in der siebten Minute gleich das erste Powerplay zur Führung; vermeintlich, denn die Schiedsrichter erkannten den Treffer zum Entsetzen der Deutschen wegen einer angeblichen Torwartbehinderung nicht an. Wie beim ruckeligen 3:1 gegen die Briten blieb Söderholms Team geduldig. Wieder im Powerplay traf Matthias Plachta - nun wirklich - zum 1:0 (31.), Frederik Tiffels erhöhte elf Sekunden vor der zweiten Pause auf 2:0. Im letzten Drittel gerieten die Deutschen unter Druck, Mathias Bau verkürzte auf 1:2 (51.). Söderholms Team rettete den Vorsprung aber ins Ziel.

Von Montag an wird NHL-Torhüter Philipp Grubauer (Colorado) das deutsche Team unterstützen. Der 27-Jährige landete am Sonntag in Kosice und soll erstmals am Dienstag (20.15 Uhr) im dritten Gruppenspiel gegen Frankreich zum Einsatz kommen, wie der Deutsche Eishockey-Bund mitteilte. "Mit Philipp bekommen wir einen Weltklasse-Torhüter", sagte DEB-Sportdirektor Stefan Schaidnagel.