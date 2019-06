17. Juni 2019, 09:18 Uhr U21-EM Deutschland gegen Dänemark im Live-Ticker

Die deutsche Nationalmannschaft spielt gegen Dänemark im ersten Gruppenspiel bei der U21-EM in Italien und San Marino. Verfolgen sie das Spiel im Live-Ticker.

Am 17. Juni spielt Deutschland gegen Dänemark bei der U21-EM in Italien und San Marino. In der Gruppe B bestreitet die Nationalmannschaft in Udine das erste von drei Gruppenspielen.

Im Fernsehen ist das Spiel live in der ARD zu sehen. Das Erste überträgt die Partie ab 21.00 Uhr.

Alle Spiele der deutschen U21-Nationalmannschaft:

Montag, 17. Juni: Gruppe B: Deutschland - Dänemark (21.00 Uhr, ARD)

Donnerstag, 20. Juni: Gruppe B: Deutschland - Serbien (21.00 Uhr, ARD)

Sonntag, 23. Juni: Gruppe B: Österreich - Deutschland (21.00 Uhr, ZDF)

Verfolgen Sie das Spiel der DFB-Elf im Liveticker: