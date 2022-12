Keylor Navas:Costa Rica hat einen Weltklassetorwart ohne Spielpraxis

Vielleicht nicht mehr ganz so schnell wie früher - aber beim Nationalteam mit glänzenden Momenten: Costa Ricas Torwart Keylor Navas.

Von Javier Cáceres, Doha

Wenn Costa Rica am Donnerstag gegen Deutschland zu einem entscheidenden WM-Gruppenspiel mit einem Torwart ohne Spielpraxis antritt, liegt das mittelbar auch am Emir von Katar. Vor geraumer Zeit, ein gutes Jahr ist es her, besuchte Tamim bin Hamad Al Thani den französischen Klub Paris Saint-Germain, der Katars Sportinvestmentgesellschaft QSI gehört. Dort tauschte er sich mit dem Staff des damaligen Chefcoachs Mauricio Pochettino angeregt und freundlich über die Lage im Tor aus.