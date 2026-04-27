Peter Schlickenrieder ist nicht länger Skilanglauf -Bundestrainer. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte, wird der 56 Jahre alte Olympia-Silbermedaillengewinner von 2002 durch Michael Bonfert (38) abgelöst. Schlickenrieder bleibt Sportdirektor, dieses Amt füllt er gemeinsam mit Wencke Hölig seit Mai 2025 aus.

Schlickenrieder war seit 2018 Bundestrainer der deutschen Skilangläuferinnen und Skilangläufer. Die Doppelrolle als Chefcoach und Sportdirektor hatte er im vergangenen Jahr übernommen, nachdem Andreas Schlütter in die Geschäftsführung der DSV Leistungssport GmbH gewechselt war.

Unter Schlickenrieder hatten Victoria Carl und Katharina Hennig bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking völlig überraschend Gold im Teamsprint gewonnen, hinzu kam Silber für die Frauen-Staffel. Bei den vergangenen Winterspielen im Februar in Norditalien holten Laura Gimmler und Coletta Rydzek mit Bronze im Teamsprint die einzige Medaille für die deutschen Skilangläufer.

Schlickenrieder erklärte: „Mit Michael Bonfert gewinnen wir einen Cheftrainer, der unsere gemeinsame Ausrichtung der vergangenen Jahre bestens kennt und mit hoher Expertise fortführen wird.“

Im Zuge der Umstrukturierung, die der DSV am Montag verkündete, wird zudem der Norweger Torstein Dagestad neuer Trainer der Männer, Michael Bittner übernimmt die Frauenmannschaft. Der zweimalige Weltmeister Axel Teichmann (46), bislang Disziplin-Trainer der Frauen, fungiert künftig als Head of Performance.