Ein alter Bekannter soll das deutsche Biathlon -Team nach den Olympia-Enttäuschungen zu neuer Stärke verhelfen: Bernd Eisenbichler kehrt zum 1. Mai nach vier Jahren zum Deutschen Skiverband zurück und tritt als Sportdirektor die Nachfolge von Felix Bitterling an. Der 48-Jährige wechselt nach dem Winter zum Biathlon Weltverband IBU.

Eisenbichler hatte das Amt von 2019 bis 2022 zu Zeiten von Denise Herrmann-Wick oder Arnd Peiffer schon einmal inne. Nach dem Rücktritt von Franziska Preuß steht der 50-Jährige, der zuletzt bei einem Unternehmen gearbeitet hat, vor einer anspruchsvollen Aufgabe.

Es gehe „jetzt darum, gemeinsam mit allen Beteiligten zu prüfen, an welchen Stellen wir weiter nachschärfen müssen, damit wir sowohl in der Weltspitze als auch im Nachwuchsbereich dauerhaft erfolgreich bleiben“, sagte Eisenbichler.