Hindernisläufer Frederik Ruppert, 28, hat beim Diamond-League-Meeting in Rabat/Marokko seine persönliche Bestzeit pulverisiert und den deutschen Rekord um fast acht Sekunden unterboten. Im Sog von Lokalmatador und Olympiasieger Soufiane El Bakkali, der in 8:00,09 Minuten Weltjahresbestzeit lief, erreichte der Tübinger in 8:01,49 als Zweiter das Ziel – seine eigene Bestzeit lag bis dato bei 8:15,09, der deutsche Rekord des damaligen Europameisters Damian Kallabis (Berlin) aus dem Jahr 1999 bei 8:09,48. Nur zwei Europäer waren jemals schneller als Ruppert.

„Unglaublich, ich kann es nicht fassen. Ich habe mich gut gefühlt, also wollte ich schnell angehen. Auf dem letzten Kilometer habe ich realisiert, dass ich für eine Zeit um 8:09 Minuten nur einen langsamen Kilometer brauche, was schon großartig gewesen wäre. Aber ich habe weiter Gas gegeben und bin bei 8:01 Minuten gelandet“, sagte Ruppert: „Ich hatte den deutschen Rekord im Hinterkopf, aber ich hätte nie gedacht, dass ich so schnell laufe. Nur eine Sekunde am Europarekord vorbei – oh mein Gott, nie hätte ich das gedacht.“