Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) steht vor einer doppelten Zäsur: Die Amtszeit des bisherigen Präsidenten Jürgen Kessing steht früher als gedacht vor dem Ende – zugleich will der mitgliederstärkste Leichtathletikverband der Welt (knapp 800 000 Mitglieder) seine Führung neu ordnen. Eine Mitgliederversammlung am kommenden Samstag in Dresden soll nach SZ-Informationen beschließen, dass das Präsidium durch einen Aufsichtsrat ersetzt wird. Dieses neue Gremium wird, wie zuletzt schon das Präsidium, vor allem eine Kontrollinstanz sein, die Geschäftsführung obliegt weiter dem hauptamtlichen Vorstand um Idriss Gonschinska. Den Vorsitz im neuen Aufsichtsrat soll der bisherige DLV-Vizepräsident Jochen Schweitzer übernehmen.