Kommentar von Philipp Selldorf

Elfmeterschießen, so besagt ein Lehrsatz der Fußballwissenschaft, lässt sich nicht trainieren. Den Einfluss der Zuschauer im Stadion, die spezielle Situation im Spiel, den persönlichen Stress des Schützen und die vielen anderen Mikro- und Makro-Faktoren kann man im Laboratorium nicht simulieren.

Als sich neulich Hansi Flick mit Jogi Löw zum Mittagessen getroffen hat, ging es - dem Gastgeber Flick zufolge - nicht nur um das Menü und gemeinsame Erinnerungen, sondern auch um eine Frage, die der von der Trainierbarkeit des Elfmeterschießens gleicht. Der neue Bundestrainer wollte von dem alten Bundestrainer wissen, wie das so ist, wenn man als einzelner Mensch und Fußball-Lehrer bei einer Weltmeisterschaft die Hoffnungen und Erwartungen der gesamten Nation zu verantworten hat. Flick bat seinen früheren Chef um hilfreiche Hinweise, und Löw wusste tatsächlich Rat: Es gehe "vor allem darum, sich nicht verrückt machen zu lassen".

So viel Weisheit in der Botschaft des Meisters Jogi stecken mag, so wenig praktischen Nutzen hat sie für Hansi Flick. Wie er mit der Bürde fertig wird, zum ersten Mal als Chefcoach sein Team bei einer WM zu führen, das wird er in den nächsten Wochen selbst herausfinden müssen. Flick hat als Löws Adjutant schon mehrere große Länder-Turniere aus der Perspektive des Beteiligten erlebt, aber der Unterschied bleibt ein elementarer: Als ob man, um beim Beispiel Elfmeter zu bleiben, nicht selbst schießen, sondern lediglich dem Kollegen dabei zusehen muss.

Auch die anderthalb Jahre Erfahrung, die er seit der Aufnahme des Jobs gesammelt hat, lassen den Schwierigkeitsgrad bloß erahnen, den er jetzt selbst bewältigen soll. Die WM ist ein Examen von ganz anderer Dimension als Länderspiele in der Qualifikation gegen Nordmazedonien oder in der Nations League gegen England. Nicht umsonst hat sich Löw nach Turnieren aus Gründen der Erschöpfung so tief in seinen Breisgau zurückgezogen, dass ihn der DFB bei der Polizei für vermisst erklären wollte.

Im deutschen Lager bekennen sie sich zum Ziel "Titelgewinn"

Wie die amtlichen Rufnamen der zeitgenössischen Bundestrainer nahelegen, haben die Deutschen zu ihren Bundestrainern ein zärtliches Verhältnis. Außer dem Irrläufer Sir Erich (Ribbeck) gab es den Berti, den Rudi, den Klinsi und den Jogi, und jetzt gibt es den Hansi. Doch mit den Deutschen ist bekanntlich nicht zu spaßen, wenn sie nicht bekommen, was sie beanspruchen - und das ist oft mehr, als ihnen nach ihren Kräften zusteht. Im Fußball erst recht. "Alles andere als das Halbfinale ist enttäuschend", hat jetzt kein deutscher Stammtischbruder oder gar Mario Basler festgestellt, sondern Jürgen Klinsmann in seiner BBC-Kolumne. Im Lager der Nationalelf hat man längst eingesehen, dass er damit eine realistische Einschätzung äußert. Ob Oliver Bierhoff, Manuel Neuer oder Hansi Flick - alle bekennen sich mehr aus Traditions- und Pflichtbewusstsein als aus sportlichem Ehrgeiz zum Ziel des Titelgewinns.

Nach dem Triumph, den Flick beim Champions-League-Turnier 2020 mit dem FC Bayern feiern durfte, hat ihn der im Finale unterlegene Kollege Thomas Tuchel dafür gerühmt, die Mannschaft präzise an ihr Maximum gecoacht zu haben. Auch die Spieler sagen ihm neben seinem fachlichen Vermögen eine besondere Kunst der Kommunikation und der persönlichen Nähe nach.

Mit dem FC Bayern hat Flick, der kein Groß-Rhetoriker ist, auf seine unscheinbare, aber authentische und zielbewusste Art gewonnen, was es zu gewinnen gab. Beim DFB haben einige mäßige Resultate sein gutes Ansehen kaum berührt. Hier wie dort ist ihm der Umgang mit Krisenphasen erspart geblieben. Das könnte sich jetzt schlagartig ändern, schon ein Remis im Startspiel gegen Japan könnte Flick einen neuen Selbsttest der Belastbarkeit abverlangen. WM-Stress ist für deutsche Bundestrainer untrainierbar.