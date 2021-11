Friedhelm Julius Beucher geht beim Deutschen Behindertensportverband in die vierte Amtszeit als Präsident. Der 75-Jährige wurde beim 18. Verbandstag in Potsdam bestätigt. Beucher steht dem DBS seit 2009 vor. Neu im Präsidium ist Gerhard Janetzky als Vizepräsident Finanzen und Wirtschaft. "Wir haben in den vergangenen Jahren viel erreicht, doch wir dürfen und werden uns nicht zurücklehnen", sagte Beucher, "es gibt viel anzupacken." Er werde mit Leidenschaft weiterhin dazu beitragen, die Situation von Sportlerinnen und Sportlern mit Behinderungen zu verbessern. Beucher fordert "mehr wohnortnahe Angebote für Menschen mit Behinderungen", "mehr barrierefreie Sportstätten" und auch mehr Trainingskräfte und Vereine. Es sei nicht hinnehmbar, dass gemäß des dritten Teilhabeberichts der Bundesregierung mehr als die Hälfte der Menschen mit Behinderungen keinen Sport treibe.