Von Johannes Knuth

Thorsten Burmester, der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), enthüllte am Mittwoch im Sportausschuss des Bundestags, dass er einem offenkundig erfüllenden Nebenjob nachgeht: als Schaffner, Lokführer, Fahrplankoordinator und Ingenieur in einem. Die Spitzensportreform, 2016 von Bund und organisiertem Sport beschlossen, verglich er mit einem Zug, der von Bahnhof zu Bahnhof (sprich: Olympische Spiele 2018, 2021 und 2022) an Fahrt verloren habe. Nun sei er endgültig im Stillstand versackt (sprich: immer weniger Erfolge). Da könne man nicht mal eben ein paar neue Bremsbeläge aufziehen, man müsse einen neuen Zug aufs Gleis setzen, mit neuem Personal. Auch eine Art zu sagen: Die alte Reform ist krachend gescheitert.

Das ist zum einen beachtlich, weil Bund und Sport den Athleten 2016 noch "vier bis acht Jahre zum Podium" eingeräumt hatten. Zum anderen hatten DOSB und das Bundesinnenministerium (BMI), der größte Finanzier des deutschen Sports, vor einigen Wochen bereits die Reform der gescheiterten Reform hervorgezaubert: ein "Grobkonzept", das am Mittwoch der Aufhänger im Sportausschuss war. Und es zeigte sich recht schnell: mit der Verlässlichkeit der bundesdeutschen Spitzensporteisenbahn wird das auch künftig so eine Sache sein.

Johannes Herber, der Geschäftsführer der Sportlervertretung Athleten Deutschland, bekräftigte im Ausschuss nun seinen größten Kritikpunkt: Das neue Konzept spreche "noch zu viel über Strukturen und zu wenig aus Perspektive der Athleten und Trainer". Herber und Maximilian Klein stellten am Mittwoch 30 Eckpunkte vor, die die Lieferanten von Erfolgen und Medaillen mehr in den Fokus rücken sollen: die Athleten. Da war einiges Interessantes dabei, eine Art "Athleten-Bafög", das Athleten im Erfolgsfall gewisse Rückzahlung erlassen könnte; oder ein Innovationstopf, der Athleten belohnt, die jenseits von Stützpunkten ihren Pfad zum Erfolg finden. Oder auch eine Reform im Nachwuchssport, die Experten schon lange fordern: Statt Stützpunkte und Trainer für Medaillen bei Nachwuchsmeisterschaften zu belohnen, sollte Erfolg im Erwachsenenbereich honoriert werden - sonst fördere man vor allem, grob gesagt, dass Athleten zu früh zu hart trainieren. Das treffende Resümee von Maximilian Klein: "Athleten werden immer vermessen", die Fördersysteme kaum.

Oder anders übersetzt: Ein dysfunktionaler Spitzensportapparat wird nicht erfolgreicher, indem man ihn noch mehr Geld schlucken lässt - mittlerweile rund 370 Millionen Euro jährlich vom Bund.

Wie konkret das neue "Grobkonzept" diese Anregungen aufgreifen will, blieb am Mittwoch im Ungefähren, so wie weitere zentrale Fragen. "An welchen Kriterien bemisst sich Erfolg?", fragte Friedhelm Julius Beucher, der Präsident des Deutschen Behindertensportverbands. Ziele nur an der Medaillenausbeute auszurichten, sei jedenfalls nicht zweckdienlich, räumte Burmester ein. Unklar blieb auch, wie eine neue, unabhängig operierende Sportagentur die Fördermittel künftig verteilen könnte. Mit der Sporthilfe, die zuletzt auffallend betont hatte, wie erfahren sie in Sachen Förderung sei, habe man jedenfalls keine Gespräche geführt, sagte Staatssekretär Mahmut Özdemir (SPD). Der DOSB, so führte Johannes Herber aus, könnte in dieser neuen Agentur eine Art Qualitätsmanagement übernehmen - wodurch die Agentur nur nicht mehr wirklich unabhängig wäre -, das viel diskutierte Potas-System des Bundes könnte weiter die Grundlage dafür bilden, wie viel Geld jeder Fachverband erhalten würde. Allerdings müsste dieses "Potas-Monster" (André Hahn/Die Linke) deutlich gezähmt werden; viele Fachverbände klagten zuletzt über die ausufernde Bürokratie.

In einer Sache wurde DOSB-Vorstand Burmester dann übrigens noch recht konkret: Das neue Konzept könne frühestens 2028 greifen. Bei Olympia 2024 und 2026 werde der deutsche Sport-Zug wohl weiter mit Verspätungen von sich reden machen.