Kommentar von Martin Schneider

Es gab eine Zeit, es war so ungefähr Mitte bis Ende der Nullerjahre, da fürchtete sich eine Generation junger Leute vor der „Lücke im Lebenslauf“. Die Vorstellung war damals, dass bei einer Leerstelle in der Tabelle des eigenen Daseins ein kritischer Personaler nachfragen könnte: Und was haben Sie in dem Zeitraum gemacht? Und wer keine kapitalistisch relevante Tätigkeit nachweisen konnte, der verlor womöglich den Job an den anderen Bewerber, der statt der Südamerikareise die dritte schlecht bezahlte Hospitanz gemacht hatte. Der Begriff „Generation Praktikum“ stammt aus dieser Zeit.