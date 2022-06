Deutsche Nationalmannschaft und Katar:Immerhin wird informiert

Nahmen an einer Informationsveranstaltung zur Lage in Katar teil: die deutschen Nationalspieler.

Von Thomas Hürner, Herzogenaurach

Es soll ja hinterher keiner sagen können, dass man nicht zumindest darüber geredet hat. Also machte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) genau das: Er ließ reden. Und es wurde auch wirklich viel geredet am Mittwoch in Herzogenaurach, wo die deutsche Nationalmannschaft vor der anstehenden Europareise mit vier Spielen in der Nations League gerade Quartier bezogen hat. Die Frage war nur: Ließen sich auch neue Erkenntnisse aus dieser Veranstaltung ziehen, in der jene kritischen Themen diskutiert werden sollten, die mit dem Kampfbegriff "WM 2022 in Katar" zu tun haben?

Nach dem Training nahmen die Nationalspieler in einem Raum in der Zentrale des DFB-Ausrüsters Platz, aber eine innere Logik war in den Stuhlreihen nicht zu erkennen. Niklas Süle saß nicht neben Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich saß nicht neben Leon Goretzka, und Thomas Müller saß nicht neben Serge Gnabry. Auf dem Rasen bewegen sich diese Duos häufig in unmittelbarer Nähe zueinander, doch sie sind schon lange genug dabei, um zu wissen, dass Grüppchenbildung unbedingt vermieden werden sollte.

Auf dem Podium versammelten sich zwei trennscharfe Grüppchen

Die DFB-Organisatoren sahen das offenkundig anders. Sie haben nämlich zwei sehr trennscharfe Grüppchen zur als "Dialogforum" angekündigten Katar-Diskussion aufs Podium geschickt.

Gruppe Nummer eins setzte sich zusammen aus dem Unternehmer Roland Bischof, dem Fußballmanager Carsten Wehlmann und dem ARD-Journalisten Philipp Sohmer. Auf dem Bildschirm zugeschaltet war der Fifa-Sicherheitsdirektor Helmut Spahn. Sie eint, dass sie jeweils häufig in Katar waren, weshalb sie alle ungefähr das gleiche berichten konnten. Der Tenor: Ja, das sei nicht alles perfekt dort in Sachen Menschenrechte. Aber es sei jetzt auch nicht so schlimm, wie das immer dargestellt werde, zumal die WM-Vergabe ins Emirat ja wie ein Brennglas wirke und Reformen in Gang gebracht habe.

"Niemand bricht ein Zacken aus der Krone, so ein Turnier sausen zu lassen", sagt der Fan-Vertreter

Von Gruppe Nummer zwei, die danach aufs Podium durfte, war das exakte Gegenteil zu hören. Pia Mann von der Organisation "Discover Football" sprach von "Feigenblättern", mit der die wahre Menschrechtslage im Land verdeckt werde. Christian Rudolph von der DFB-Anlaufstelle für sexuelle Vielfalt war der Meinung, dass eine Todesstrafe für Homosexuelle durchaus ein Grund hätte sein können, dass diese WM hierzulande gar nicht erst im Fernsehen übertragen wird. Und Martin Endemann, Sprecher der "Football Supporter Europe", erinnerte an die "Fehleinschätzung", dass Großveranstaltungen nachhaltige Verbesserungen in Autokratien hinterlassen würden - zum Beispiel die WM 2018 in Russland oder die Olympischen Spiele in diesem Jahr in China. Für reisewillige Fußballfans hatte Edelmann noch einen Tipp: "Niemandem bricht ein Zacken aus der Krone, so ein Turnier auch mal sausen zu lassen."

Als sich die DFB-Spieler nach einer Stunde von ihren Sitzen erhoben, war ihnen anzusehen, dass die Veranstaltung ihre WM-Vorfreude nicht gerade gesteigert hat. Aber dümmer, das steht fest, sind sie auch nicht geworden.