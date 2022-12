Thomas Müller trifft nicht mehr, Manuel Neuers Torwartgenie kann in Frage gestellt werden: Die Loyalität, die Bundestrainer Hansi Flick in Katar manchen alten Weggefährten entgegenbrachte, hat sich als Missverständnis entpuppt.

Von Philipp Selldorf, al-Chaur

Wenn das Wort Leichenbittermiene nicht schon erfunden worden wäre, dann hätte Matthias Ginter dazu den Anlass gegeben, als er am Donnerstagabend das Stadion Al Bayt verließ: So viel Gram und Missmut stand in seinem Gesicht geschrieben. Schweigend bahnte er sich seinen Weg, taktvollerweise bat ihn niemand um einen Kommentar.

Wer wollte ihm seine Laune verdenken? Ginter war mit der Hypothek von zwei WM-Teilnahmen ohne Einsatzzeit angereist, und auch beim dritten Versuch drohte ihm die tragische Nebenrolle des Vergessenen. Vom historischen Paradefall des lediglich anwesenden Weltmeisters - vom Bremer Günter Herrmann, stiller Teilhaber am WM-Triumph 1990 - redet ja dank Ginter schon lange keiner mehr. Nun ist er zwar endlich zu seinem ersten Einsatz beim größten Fußballfest auf Erden gekommen, aber dass ihm Hansi Flick mit der Einwechslung in der 93. Minute des dritten und finalen Gruppenspiels gegen Costa Rica einen Gefallen getan hat, war seiner Miene nicht zu entnehmen.

Im Kontext des deutschen Scheiterns und seiner privaten WM-Historie musste Ginter das Manöver als makabrer Scherz vorkommen. Beim nächsten epochalen Nationen-Treffen, 2026 in Nordamerika, wäre er 32 Jahre alt. Wenn ihn dann immer noch Christian Streich trainiert, sollte seiner vierten WM nichts im Wege stehen. Aber vielleicht ist Ginter in Katar auch heimlich zurückgetreten vom Nationalteam. Könnte ihm niemand übelnehmen.

Rückzug aus der Nationalelf? Das klingt bei Müller am späteren Abend schon ganz anders

Einen umfassenden Generationswechsel wird es im Nationalteam in nächster Zeit nicht geben. Außer Ginter standen in Katar bloß noch drei Rio-Weltmeister im deutschen Kader. Mario Götze, 30, hat zwar in Katar nicht die Gelegenheiten bekommen, die er erhofft und erwartet hatte, doch sein großes Comeback kann noch kommen. Bei Manuel Neuer, 36, und Thomas Müller, 33, stellt sich hingegen so selbstverständlich wie aktuell begründet die Altersfrage. Während Neuer auf entsprechend unhöfliche Fragen im Al-Bayt-Stadion umweglos erwiderte, ein Rücktritt komme nicht in Frage ("Solange ich eingeladen werde und meine Leistung zeige, kann ich das ausschließen"), lag der Fall bei seinem Münchner Teamkollegen anders.

Müller habe den Dienst quittiert, erzählten sich die Reporter im Stadion, nachdem er im Fernsehen gesprochen und einen bedeutungsvollen Satz geäußert hatte: "Ich habe es aus Liebe getan." Als Müller eine Weile später leibhaftig vor den Medienleuten erschien, klang das schon wieder ganz anders. Er habe "seinen Emotionen freien Lauf gelassen und beschrieben, was in mir vorgeht", relativierte er. Die Formulierung konnte als Rückzug vom Rückzug verstanden werden. Was seine Zukunft angehe, werde er sich ein paar Tage Zeit geben und außerdem mit seiner Frau Lisa und dem Bundestrainer sprechen, ließ der Münchner wissen.

Bevor Hansi Flick auf die Idee kommt, seinen über alles geschätzten Müller zum Bleiben zu überreden, sollte vielleicht auch er in Klausur gehen. Loyalität ist ehrenwert, aber die Loyalität, die Flick in Katar walten ließ, war ein Missverständnis und ein Verrat an den eigenen Plänen. Warum statt Niclas Füllkrug oder Kai Havertz wieder die Nummer 13 auf der Startelfliste stand, das hat nicht nur in Deutschland, sondern auch im Rest der Galaxie niemand verstanden.

Detailansicht öffnen Thomas Müller (r.) widmet sich derweil auf seine Art Serge Gnabry, dem Schützen des 1:0 gegen Costa Rica. Einen eigenen Treffer kann der 33-Jährige in Katar nicht bejubeln. (Foto: Claudio Villa/Getty Images)

Als Mittelstürmer hatte Müller seinen potenziellen Zündfunkenmoment, doch als ihm in der neunten Minute einsam freistehend der Kopfball misslang, war es bloß ein verräterischer Moment: An einem Abend, an dem die Deutschen acht Tore hätten schießen müssen, wählte Flick den Zentralstürmer, der - die Zeitungen berichten schon lange darüber - nicht mehr trifft. Mit möglichst vielen frühen Toren hatte Flick "Druck" auf die Spanier im Parallelspiel ausüben wollen. Der nötige Druck auf den direkten Gegner Costa Rica entstand dann erst, als Füllkrug und Havertz spielten und Müller nicht mehr mitspielte.

Es gibt im Fußball keinen Grund, Spieler auszuschließen, weil sie sich der statistischen Lebensmitte nähern und Teile des Publikums vielleicht mal jemand anders sehen wollen. Leonardo Bonucci und Giorgio Chiellini haben den Vorzug von Erfahrung und Reife demonstriert, als sie im fußballerischen Greisenalter vor einem Jahr Europameister wurden. Der 39 Jahre alte Portugiese Pepe guckt bei dieser WM immer noch so grimmig wie seine zehn Jahre jüngere Ausgabe.

Andererseits sollte man Spieler mit monumentalen Verdiensten, wie sie die erwähnten Akteure erworben haben, nicht allein lassen bei der Entscheidung über den richtigen Abschied. Der Zeitpunkt, von dem an dem Müller von den Berichterstattern mit dem Attribut "umstritten" ausgestattet wird, war bei der WM in Katar bereits erreicht. Auch Manuel Neuer erlebte nicht nur gegen Costa Rica Momente, in denen die Einzigartigkeit seines Torwartgenies in Frage gestellt werden konnte. Würde Neuer auch noch zum DFB-Team kommen, wenn Hansi Flick ihn nicht mehr bedingungslos zur Nummer eins erklären, sondern in einen Wettbewerb mit den ewigen Stellvertretern schicken würde? In Katar hat das bedingungslose Zutrauen in die alten Weggefährten dem Bundestrainer kein Glück gebracht.