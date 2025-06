Kehrer, Gosens, Gnabry: Wegen vieler Ausfälle sind in der Nations League manche Profis wieder dabei, deren Spuren im Nationalteam sich schon verloren hatten. Der Bundestrainer erlebt, dass die Ressourcen an deutschen Spitzenspielern endlich sind.

Von Philipp Selldorf, Herzogenaurach

Geschichten, die mit den Worten „in einer anderen Zeit“ beginnen, handeln meistens von sagenhaften Dingen, die heutzutage undenkbar erscheinen. Dass etwa ein Brötchen sechs sogenannte Pfennige kostete oder das Abstiegsgespenst auf Reiner Calmunds Nachttisch tanzte. Unvorstellbar erscheint es heutzutage aber auch, dass Nico Schulz mal als Entdeckung und als Lösung des Linksverteidigerproblems in der Nationalmannschaft gepriesen wurde. In jener anderen Zeit, in der Schulz – heute 32 Jahre alt und bei Ankaragücü in der zweiten türkischen Liga tätig - unter Aufsicht des Bundestrainers Jogi Löw im September 2018 zum ersten Mal für Deutschland spielte, kam auch noch ein zweiter Debütant in der reformbedürftigen Nationalelf zu Ehren. Während Schulz durchspielte und sogar das Tor zum 2:1-Sieg gegen Peru schoss, durfte Thilo Kehrer, damals 21 Jahre alt, eine Viertelstunde vor Schluss den Platz betreten.