Wiedersehen möglich: Joachim Löw darf Ilkay Gündogan in allen drei anstehenden Länderspielen aufstellen.

Meldungen im Überblick

Fußball, Nationalmannschaft: Joachim Löw kann in den anstehenden WM-Qualifikationsspielen der Fußball-Nationalmannschaft auf seine England-Legionäre zurückgreifen. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag mitteilte, dürfen die Spieler aus der Premier League laut Gesundheitsamt Duisburg einreisen. Es gelten aber strenge Corona-Auflagen wie die Einhaltung der sogenannten Arbeitsquarantäne außerhalb des Spiel- und Trainingsbetriebes.

Hammerwerfen, Doping: Der tadschikische Hammerwerfer Dilschod Nasarow, Olympiasieger in Rio 2016, ist aufgrund von Dopingvergehen für zwei Jahre gesperrt worden. Dies teilte die unabhängige Integritätskommission AIU des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics (WA) mit.

Bei einem Nachtest einer Probe Nasarows aus dem Jahr 2011 von der WM in Daegu wurde dem 38-Jährigen, der zudem Präsident des tadschikischen Leichtathletik-Verbandes ist, die verbotene Substanz DHCMT, ein leistungssteigerndes anaboles Steroid, nachgewiesen.

Die AIU verordnete nun eine Zwei-Jahres-Sperre, beginnend mit dem 24. September 2019, an dem Tag hatte die Kommission Nasarow wegen des positiven Nachtests suspendiert. Alle seine erbrachten Leistungen im Zeitraum vom 29. August 2011 bis zum 29. August 2013 wurden außerdem für ungültig erklärt. Sein Vize-Weltmeistertitel aus dem Jahr 2015 sowie sein olympischer Triumph in Rio ein Jahr später bleiben dagegen bestehen. Es ist die erste und bislang einzige olympische Goldmedaille für Tadschikistan.

Leichtathletik, Russland: Russische Leichtathleten dürfen ab sofort wieder einen Status als neutrale Sportler beantragen, um unter bestimmten Bedingungen an internationalen Wettkämpfen teilzunehmen. Wie Rune Andersen, Leiter der Russland-Taskforce im Weltverband World Athletics (WA), nach der Council-Sitzung am Donnerstag mitteilte, dürfen bis zu zehn Russen und Russinnen unter neutralem Status bei den Olympischen Spielen in Tokio und weiteren Meetings starten.

Diese Möglichkeit war im vergangenen Jahr ausgesetzt worden, nachdem der seit 2015 wegen Dopingskandalen suspendierte russische Verband Rusaf Verpflichtungen zur Wiedereingliederung nicht nachgekommen war und neue Verfehlungen bekannt geworden waren. Die Taskforce konnte aber zuletzt beobachten, dass die Rusaf den mehrstufigen Plan zur Wiedereingliederung befolge. Die Ende November gewählte neue Rusaf-Führung hatte einen konkreten Plan zur Wiedereingliederung bis zur Deadline am 1. März vorgelegt. Dies war Voraussetzungen, um russischen Spitzensportlern wie Hochsprung-Weltmeisterin Marija Lassizkene, Hürdensprinter Sergej Schubenkow oder Stabhochsprung-Weltmeisterin Anschelika Sidorowa die Perspektive zu geben, um wieder als neutrale Athleten zu starten. Wann Russland wieder international unter eigener Flagge antreten darf, ist hingegen noch völlig offen.