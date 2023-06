Von Frank Hellmann, Offenbach

Die Abschlusszeremonie erinnerte an die besseren Zeiten der Offenbacher Kickers. Fans in roten Trikots machten auf der Gegengerade der traditionsreichen Spielstätte mächtig Stimmung, die Protagonisten begaben sich auf eine Ehrenrunde, danach jubelten alle gemeinsam auf einem Erinnerungsfoto. Dummerweise verbreitete nach dem Testspiel der deutschen Fußballerinnen gegen Vietnam (2:1) allein die Abordnung aus Südostasien mit vielen Landsleuten auf der Tribüne eine ausgelassene Fröhlichkeit. Als Martina Voss-Tecklenburg die kleine Treppe zum Presseraum nahm, wirkte die Bundestrainerin nach dem unrunden Auftritt zwar angesäuert, aber immerhin klangen ihre Erläuterungen weitaus durchdachter als der zusammenhanglose Auftritt einer Mannschaft, die in dieser Besetzung natürlich nicht die WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) angehen wird.