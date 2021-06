Was hat Toni Kroos in diesem Moment wohl gedacht? "Glück gehabt!" Oder sogar schon: "Finale, wir kommen?"

Von Philipp Selldorf, München

Manuel Neuer war erst drei Monate alt, als die deutsche Nationalmannschaft in Querétaro auf Dänemark traf und durch eine 0:2-Niederlage den ersten Platz in der Vorrundengruppe verspielte. Vermutlich hat Neuer auch nicht mitbekommen, dass der Teamchef Franz Beckenbauer für dieses 0:2 heftig kritisiert wurde, aber sicherlich ist es dem Nationaltorwart nicht entgangen, dass die Geschichte damals ein Happy End genommen hat. Deutschland erreichte bei der WM 1986 in Mexiko das Finale, und nicht wenige Kenner waren sich sicher, dass dieser (Teil-)Erfolg - Weltmeister wurde Argentinien - vor allem dem verlorenen Dänemark-Spiel zu danken war.

Es wurde sogar gemutmaßt, dass der Fuchs Beckenbauer die Niederlage bei seinen Spielern quasi in Auftrag gegeben hatte. Für das Verpassen des Gruppensiegs wurden die Deutschen nämlich reich belohnt: erst mit einem Achtelfinale gegen Marokko, dann mit einem Viertelfinale gegen Mexiko. Andernfalls hätte man es mit Gegnern besonderer Güteklasse wie Spanien, Belgien, Brasilien oder Argentinien zu tun bekommen.

Dennoch braucht wohl niemand zu glauben, dass Joachim Löw seinen Leuten aus turniertaktischen Gründen das 2:2 gegen Ungarn befohlen hat, damit der zweite Gruppenplatz gewahrt bleibt und Frankreich als Vorrundensieger in die andere Abteilung des Turniertableaus einzieht. Legt man den konventionellen Maßstab an, haben es die Deutschen jetzt aber leichter als die Franzosen, in die Finalrunde in London einzuziehen. Nach dem Achtelfinalgegner England würde im Viertelfinale der Sieger aus Schweden/Ukraine warten. Im Halbfinale kämen dann die Niederlande an die Reihe, es sei denn sie scheitern unterwegs an Dänemark, Wales oder Tschechien. Das klingt komfortabler als die Gegner im anderen Block: unter anderem Belgien, Spanien, Italien.

Der nächste Gegner besitzt zwar einen Startvorteil, weil er vor eigenem Publikum vor der Haustür spielen darf, die vermeintlich mächtigen Engländer in ihrer Festung in Wembley machen den Deutschen aber keine große Sorge. "Gegen England wird es sicher ein anderes Spiel werden, das uns sicher mehr entgegenkommen wird", erklärte der Bundestrainer. Dieser Logik zufolge sinkt der Schwierigkeitsgrad des Turniers für die Nationalelf von Spiel zu Spiel: Beginnend mit dem Welt- und dem Europameister über die furchtbaren Ungarn bis zu England und Schweden/Ukraine. Insofern könnte sich Leroy Sanés missratene Vorlage, die Kevin Volland in letzter Minute zum Siegtor und zum Gruppensieg hätte nutzen können, noch als segensreich erweisen.