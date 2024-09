Die deutsche Nationalmannschaft bangt vor dem Nations-League-Spiel in den Niederlanden um den Einsatz von Mittelstürmer Niclas Füllkrug. Der Angreifer von West Ham United klagte nach dem Sieg gegen Ungarn (5:0) über Wadenprobleme. „Das entscheidet sich morgen“, sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann vor dem Abschlusstraining am Montag.

Sollte Füllkrug (14 Tore in 22 Länderspielen) ausfallen, könnte Kai Havertz wieder nach ganz vorn rücken. Grundsätzlich habe er nicht die Idee, taktisch und personell viel zu verändern, sagte Nagelsmann mit Blick auf die Partie am Dienstag (20.45 Uhr/RTL). „Es hat gut funktioniert gegen Ungarn“, sagte der 37-Jährige.

Trotzdem könnte es die ein oder andere Veränderung in der Startaufstellung geben. „Das ist noch nicht ganz entschieden. Es kann sein, dass wir ein bisschen was verändern. Es kann sein, dass wir ein bisschen etwas machen“, sagte Nagelsmann. So könnte etwa der Münchner Aleksandar Pavlovic in die Startformation rücken.

Auch die Niederländer sind mit einem hohen Sieg gegen Bosnien-Herzegowina (5:2) in die Gruppe 3 der A-Liga gestartet. Das Team sei „schon ein anderer Gegner mit anderem Stil. Sie kommen selbst gut ins Zocken. Orange ist ja auch eine ganz schöne Farbe“, sagte der Bundestrainer mit einem Lächeln: „Sie haben sehr viel Offensivpersonal, Tempo und Talent.“ Leverkusens Robert Andrich sieht den Schlüssel zum angestrebten zweiten Sieg in der Abwehr: „Wir müssen es defensiv besser machen als die Bosnier.“