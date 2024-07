Von Christof Kneer und Philipp Selldorf

Es ist der größte Umbruch aller Zeiten, zumindest aller bisherigen Zeiten – und ob zukünftige Zeiten so etwas jemals hinbekommen werden? Das am Freitag anstehende Duell der Nationalelf mit dem Lieblingsangstgegner Spanien lässt einen an die jüngste Turnier-Begegnung denken, die erst anderthalb Jahre her ist: Im Al-Bayt-Stadion im schönen Katar gingen die beiden Parteien nach einem Spiel auf Champions-League-Niveau 1:1 auseinander. Am Freitag wird Spanien ein anderes Deutschland und Deutschland ein anderes Spanien treffen. Die Spanier waren im Kern durch Spieler wie Sergio Busquets und Jordi Alba immer noch von Pep Guardiolas FC Barcelona geprägt – Deutschland hingegen von der nord- und südbadischen Jogi & Hansi-Ära.