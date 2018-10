18. Oktober 2018, 11:06 Uhr Deutsche Nationalelf Die Jugend erweckt den Ballverteiler Kroos

Nach der enttäuschenden WM in Russland überlegte Toni Kroos noch zurückzutreten.

Das Spiel in Frankreich hat ihn nun jedoch erfrischt wie lange nicht. Es dürfte den neuen deutschen Spielstil vorgeben.

Wovon Kroos profitiert: Der Ballverteiler bekommt wieder Gelegenheit zu seinen geliebten Steil- und Gassenpässen.

Von Philipp Selldorf, Paris

Als Toni Kroos im Stade de France zu einem weiteren verlorenen Spiel seiner Mannschaft Stellung nahm, fiel plötzlich wieder das schockierende Wort "Rücktritt". "Wenn es so weit ist, dann höre ich besser auf", erklärte der Mittelfeldspieler, der bereits im Sommer im Mittelpunkt von Rücktritts-Spekulationen gestanden und offenkundig tatsächlich übers Aufhören nachgedacht hatte. Außer seinem fünfjährigen Sohn Leon (zum Glück ein Fan der Nationalelf) ist es besonders seiner Frau zu verdanken, dass Kroos die Gedanken an den Rückzug ins Private eingestellt hat. "Schatz, so kannst du nicht abtreten", hatte sie, wie er später berichtete, während der Ferien angeordnet. Gab es jetzt in Paris die unheilvolle Wende?

Nun, diesmal brauchte Jessica Kroos nicht einzugreifen. Ihr Mann hatte zwar festgestellt, dass ihn auch dieser Abend frustriert und enttäuscht zurücklasse, aber er hat das ausdrücklich als Signal zum Weitermachen interpretiert: Erst wenn es so weit käme, dass er mit einer Niederlage zufrieden wäre, sei es Zeit zum Schlussmachen, sagte Kroos. Allerdings war er sich in diesem speziellen Fall nicht ganz sicher über seinen Standpunkt. In Wahrheit hatte ihm ja dieses 1:2 mindestens so viel Vergnügen wie Verdruss bereitet, das musste er trotz des vorschriftsmäßig beklagten Resultats zugeben. Die Mixtur aus Freud & Leid ließ ihn ein nur scheinbar paradoxes Fazit ziehen: "Es war eine der Niederlagen, die am meisten Spaß gemacht haben."

Nationalelf als Problemfall?

Viele Mitglieder der deutschen Delegation dachten nach diesem Fußballabend ähnlich wie Toni Kroos, 28. Sie freuten sich über den couragierten und lebendigen Auftritt dieser methodisch komponierten Improvisationself, doch sie ärgerten sich über die Niederlage, welche die Nationalmannschaft weiterhin wie einen Problemfall aussehen lässt. Der Ausflug nach Paris bescherte, wie Oliver Bierhoff präzise zusammenfasste, "trotz des schlechten Ergebnisses ein gutes Ergebnis". Es gab also ein Schwärmen im Jammern (respektive umgekehrt), und eindeutig am meisten wurde von dem jungen Offensivtrio geschwärmt, das der Bundestrainer zu einer nie zuvor gesehenen Angriffsreihe montiert hatte.

Serge Gnabry, 23, Timo Werner, 22, und Leroy Sané, 22, bildeten eine brandneue Arbeitsgemeinschaft, die in keiner noch so kühnen Besetzungstheorie bisher vorgekommen war. Bei Bierhoff riefen die schnellen Drei "Stolz und Zufriedenheit" hervor, den Kapitän Manuel Neuer veranlassten sie zur Ode an den Trainer: "Gute Taktik mit 'nem guten System und den richtigen Spielern."

Kroos wird in diesem Leben sicherlich kein extrovertierter Schwärmer mehr werden, zur Feier seiner diversen Champions-League-Triumphe mit Real Madrid genügte ihm jedes Mal ein bloßes Lächeln, weshalb es seine jungen Kollegen jetzt als Kompliment auffassen durften, als der langgediente Mittelfeldchef befand: "Die neuen Spieler haben ihre Sache ganz gut gemacht." Die Wirkung, die das Trio auf Anhieb entfaltete, sorgte beim Publikum für ein neues Seherlebnis. So viele Tempoläufe wie allein Sané in der ersten Halbzeit unternahm, schien die DFB-Elf während der kompletten (zugegebenermaßen recht kurzen) WM nicht zusammengebracht zu haben. Werner und Gnabry bereiteten den Hausherren kaum weniger Stress.