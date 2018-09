10. September 2018, 08:26 Uhr Deutsche Nationalelf Ab jetzt: Zehn Liegestütze pro vergebener Torchance

Beim 2:1-Sieg gegen Peru zeigt das DFB-Team schnelle Kombinationen - vergibt aber auch zahlreiche Torchancen.

Es fehlt dem Team nach den Rücktritten von Sandro Wagner und Mario Gomez an einem echten Stoßstürmer.

Bundestrainer Joachim Löw moniert "fehlende Kaltschnäuzigkeit" und deutet an, dass der Freiburger Nils Petersen eine Lösung sein könnte.

Von Christopher Gerards

Fast war Joachim Löw fertig, er hatte das Spiel rezensiert, die Offensive, das Tor von Nico Schulz, die Rolle von Marco Reus, unter anderem. Eine letzte Frage stand noch an, und sie stammte vom sogenannten Kinderreporter, der in blauer Trainingsjacke in der ersten Reihe saß. Ob Löw seine Spieler für vergebene Chance auch zehn Liegestützen machen lasse, wollte er wissen. Löw konnte die Frage nicht richtig hören, also wiederholte der Kinderreporter sie Kraft seines Amtes nochmal: Lässt er, der Bundestrainer, seine Spieler zehn Liegestütze machen, wenn sie eine Chance vergeben haben?

Es war eine Frage, über die viele Erwachsene im Raum schmunzelten. Aber ein bisschen war es auch die Frage des Abends.

2:1 (1:1) hat die DFB-Elf am Sonntag in Sinsheim gegen Peru gewonnen, und dazu, was von dem Spiel bleiben wird, herrschte leichte Widersprüchlichkeit. Angreifer Timo Werner hob 60 Minuten hervor, in denen sein Team "super Fußball" gespielt habe; aber schon wenige Momente später sprach er über die "Ausbeute der Chancen", die "nicht gerade die beste" gewesen sei (woran Werner übrigens seinen Anteil hatte). Und Thomas Müller sagte: "Insgesamt hat man gesehen, dass wir bestrebt waren, Tore zu erzielen. Auch wenn wir diese Kaltschnäuzigkeit, die uns wirklich gut tun würde, auch ein bisschen vermissen lassen."

Es ist zuletzt viel über Schritte gesprochen worden, die das DFB-Team zu gehen habe, und in Sinsheim hat es eher ein nächstes Schrittchen gemacht. Würde diesmal, nach dem respektablen Nullnull gegen Frankreich, auch die Offensive ein bisschen lebhafter agieren? Diese Frage hing über dem Spiel, und die Antwort lautete: ja, schon, womöglich sogar etwas zu lebhaft. Genau genommen lieferte der Abend drei Erkenntnisse: Erstens, und dies geschah schon vor dem Spiel, der DFB hat sich mit einem Banner zur #Wirsindmehr-Bewegung gegen Rassismus bekannt. Zweitens, dies geschah im Spiel, famos kicken können all diese Werners, Gündogans und Kroos' noch immer; mit zwei, drei, vier Ballkontakten (unter 1,5 Sekunden!) haben sie Perus Abwehr hier und da regelrecht seziert. Drittens und andererseits: Chancen verdaddeln und Chancen zulassen, das können sie nach der WM ebenfalls noch.

"Die Balance stimmt noch nicht hunderprozentig", sagte Löw hinterher bei RTL. Es war ja so: Seine Mannschaft verbrachte diesmal deutlich mehr Zeit in der Hälfte des Gegners als noch am Donnerstag gegen Frankreich. Sie spielte so forsch, dass sie Peru - im DFB-Heft als "längst keine Laufkundschaft im internationalen Wettbewerb mehr" angekündigt und als Mannschaft, die "in Russland genauso viele Punkte holte wie Deutschland" - oft allzu viel Platz ließ und Konter wie jenen vor dem 0:1 ermöglichte. Da hatte Nico Schulz erst einen Zweikampf verloren und damit seine linke Abwehrseite vernachlässigt, weshalb Luis Advincula den deutschen Torwart Marc-André ter Stegen mit einem Schuss aufs kurze Eck überrumpeln durfte (22.).

Bei eigenen Angriffen wiederum machte die DFB-Elf zwar einiges richtig, allerdings nur so lange, bis sie das gegnerische Tor zu sichten begann (und so lange, bis in der zweiten Halbzeit die große Wechselphase begann; Kai Havertz und Thilo Kehrer durften wie zuvor Schulz ihr Nationalelf-Debüt geben). Werner lobte ein "super Wechselspiel von drei, vier Spielern vorne drin, die auf jeder Position spielen können", er selbst widmete sich der Position "falsche Neun" in Arbeitsteilung mit Marco Reus. "Das macht eine Mannschaft auch unberechenbar, indem der Gegner keinen festen Gegenspieler hat und nie weiß, wer dann kommt", sagte Werner.

So kam es, dass Reus schon nach zwei Minuten hätte treffen können, Ilkay Gündogan hatte ihn freigespielt, Reus spitzelte den Ball aber nicht mehr an Torwart Pedro Gallese vorbei. Weitere solcher Chancen folgten bald: Matthias Ginter köpfte den Ball frei nicht rein; Marco Reus vergab trotz einer ebenfalls beträchtlichen Menge Platz; Werner vergab doppelt. Allein Julian Brandt lupfte zunächst in die richtige Richtung (25.), und Nico Schulz traf den Ball später derart verkehrt mit der Ferse, dass der ansonsten gute Torhüter Gallese, der offenbar einen richtigen Schuss erwartet hatte, den Versuch ohne größere Gegenwehr ins Tor kullern ließ (85.).

"Man merkt nach wie vor, dass wir noch ein bisschen verunsichert sind aufgrund der letzten Wochen, letzten Monate", sagte Gündogan angesichts der vielen vergebenen Chancen, "das ist völlig normal, ein Stück weit menschlich". Wie genau die DFB-Elf dieses Problem lösen kann, konnte jedoch niemand der Befragten beantworten. Löw lobte seinerseits auf der Pressekonferenz den eingewechselten Nils Petersen, was zugleich eine mögliche Lösung andeutete: dass nicht-falsche Neuner sich übers Toreschießen definieren. Sandro Wagner vom FC Bayern allerdings wird nicht mehr für die DFB-Elf spielen, wie Löw jüngst sagte. Und Mario Gomez, 33, trat im August aus der Nationalelf zurück.

Also stand am Ende des Abends die Frage des Kinderreporters im Raum: Wie reagiert Löw auf die Nachlässigkeit seiner Angreifer? Wird er zehn Liegestützen ausführen lassen für jede vergebene Chance? Löw lächelte und sagte: "Ab Oktober machen wir das."