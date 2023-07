Die WM-Medaillen im Blick: Julian Weber schiebt sich in Kassel mit 88,72 Metern an Position zwei der Weltjahresbestenliste.

Von Johannes Knuth, Kassel

Der Speerwerfer Julian Weber war sofort wieder bei sich, in seinem Tunnel, wie er später sagte - einem Ort, an dem sich wundersame Dinge zu ereignen schienen, Portale in längst verblichene Zeiten öffneten. Als das Publikum, das im Kasseler Auestadions noch nicht hinfortgeschmolzen war, vor seinem ersten Versuch rhythmisch klatschte, habe er sofort "ein bisschen München-Feeling" verspürt - wie im Olympiastadion vor einem Jahr, als Weber Europameister geworden war nach vielen Schmerzensjahren.

So federte er nun über die Bahn, halb in Kassel bei den deutschen Meisterschaften, halb in München, knapp 13 000 raunten und klatschten. 85,59 Meter.

Weber schüttelte den Kopf.

Daran änderte sich erst mal nichts. Erst nach dem dritten zuckte der Arm nach oben, 88,72 Meter - weiter hatte Weber in dieser Saison noch nicht geworfen, weltweit war bis zuletzt auch nur der Tscheche Jakub Vadlejch besser. Und dann? Wollte er mit Gewalt diese verflixten 90 Meter werfen, die er in sich trägt, aber noch in keinen Wettkampf aufgeführt hat. Spätestens nach den 88,72 Metern, sagte Weber später, "war doch die Luft ein bisschen raus".

Zurück in den Kreis der besten fünf Nationen der Welt? Ein extrem sportliches Unterfangen

Vor ein, zwei Jahren wäre das wohl noch anders gewesen, da hätten sie sich vermutlich in einen knisternden Mehrkampf getrieben: Johannes Vetter, der deutsche Rekordhalter und Weltmeister von 2017, Andreas Hofmann, die Nummer zwei der Berliner EM 2018, Thomas Röhler, der Olympiasieger und Europameister. Nun war nur noch Röhler dabei, und der 31-Jährige überbot in Kassel mit seinen 71,44 Metern weder die 77,43 Meter des zweitplatzierten Maurice Voigt noch Casimir Matternes 71,68, die nötig waren, um Einlass aufs Podest zu finden. Und Weber, der hätte sich seinen dritten nationalen Meistertitel in Serie vermutlich mit fast jedem seiner Versuche beim Einwerfen gesichert.

Damit war das Leitmotiv des Wochenendes abgesteckt: Der überschaubare Kreis an Topleistern im Deutschen Leichtathletik-Verband, der es unfallfrei nach Kassel geschafft hatte, steckt vornehmlich in Wettkämpfen mit sich selbst. Ansonsten war viel Schonkost im Angebot (oder, wie es oft zu hören war: Spannung!). Und die Frage, wie daraus eine konkurrenzfähige Mannschaft erwachsen soll, für die Weltmeisterschaften in sechs Wochen - und für die kommenden Jahre.

Ein Rundgang durch die Ressorts brachte bis zum frühen Sonntagabend jedenfalls nicht allzu viele Höhepunkte hervor. Bo Kanda Lita Baere, der EM-Zweite im Stabhochsprung in München, gewann mit 5,82 Metern, Gina Lückenkemper steckt weiter in "krasser" Form, Carolina Krafzik gewann ihr Halbfinale über 400 Meter Hürden in Meisterschaftsrekord (54,47 Sekunden/im Finale reichten 54,87 zum Titel), 400-Meter-Läufer Manuel Sanders (45,04 Sekunden) und Langhürdler Joshua Abuaku (48,45) gewannen mit persönlichen Bestwerten; Letzterer zeitgleich mit dem Zweiten Constantin Preis. Meistens klafften dahinter große Lücken in den Siegeslisten, auch im Hochsprung (Tobias Potye/2,27 Meter) und im Dreisprung Max Heß/16,12). Speerwerferin Christin Hussong, ausgerüstet mit einer Bestweite von 69,19 Metern, konnte froh sein, dass 56,79 Meter zum Titel reichten. Wieder andere gewannen mit verdienstvollen Leistungen, die 21-jährige Hürdensprinterin Franziska Schuster (13,17 Sekunden) etwa und Anjulie Knäsche, die als Teilzeit-Leistungssportlerin auch diesmal die beste Stabhochspringerin war (4,41 Meter), aber bis zur internationalen Spitze ist der Weg da weit - zur europäischen wohlgemerkt.

Detailansicht öffnen Vorlauf mit Olympianorm und Meisterschaftsrekord: Carolina Krafzik absolviert die 400 Meter Hürden in 54,47 Sekunden. (Foto: Stefan Mayer/Eibner/Imago)

Das andere sind die Verletzungen, die viele verdiente Kräfte weiter verlässlich heimsuchen, trotz aller digitalen Monitoring-Werkzeuge, mit denen die Trainer laut Wunsch des DLV die Gesundheit ihrer Athleten überwachen sollen. Johannes Vetter hat, nachdem er eine Weile die 100-Meter-Marke jagte, große Mühe, gesund in einen Wettkampf zu finden - WM-Start ungewiss. Andreas Hofmann schrieb die Saison vor einem Monat mit Kreuzbandriss ab. Im Dreisprung der Frauen fehlten in Kassel vier Top-Springerinnen verletzt: Neele Eckhardt-Noack, Kristin Gierisch, Jessie Maduka und Kira Wittmann. Der über Jahre so starke Sprint der Frauen hat hinter Lückenkemper so sehr zu kämpfen wie seit Langem nicht, andere Aufstrebende wie 400-Meter-Läuferin Laura Müller erlitt in Kassel einen Achillessehnenanriss. Vielen Nachwuchskräften hatten die Bundestrainer zudem Schonung verordnet, da ist die nahende U23-EM wichtiger. Dass man die ohnehin seit Jahren schrumpfenden Startfelder - dem kompakten Zeitplan geschuldet - trotzdem oft nicht füllen kann, sagte Athletensprecher Maximilian Thorwirth, stimme ihn "bedenklich, vorsichtig formuliert".

Letztlich spiegelte sich in Kassel auch das, was die deutsche Leichtathletik seit Jahren immer heftiger beschäftigt: Da kämpft auch ein olympischer Kernsport mit sich selbst, was 2022 im schlechtesten WM-Abschneiden der Historie gipfelte. Sie könne schon jetzt versprechen, dass die Auswahl für Budapest "leistungfähiger" sein werde, sagte Cheftrainerin Annett Stein nun. Den WM-Kandidaten reicht diesmal nicht nur die Norm oder ein Platz in der Weltrangliste, über die der Weltverband mittlerweile die Startfelder befüllt. Die Athleten müssen diesmal auch eine vom DLV vorgegebene Stabilisierungsnorm einreichen, um nachzuweisen, dass sie fit sind. Was Stein unter einem daraus resultierenden, leistungsfähigen Team verstehe, sagte sie auch: Es solle um Plätze im Finale und Halbfinale kämpfen, nicht gleich in der ersten Runde ausscheiden.

Frei übersetzt: Der Platz im Kreis der fünf besten Nationen der Welt, den sich der DLV bis zu Olympia 2028 vorgenommen hat, ist ein ganz schön, nun ja, sportliches Unterfangen.

Fürs Erste müssen sie auf ihre wenigen Führungskräfte vertrauen, wie Julian Weber. Er sei seit Längerem endlich verletzungsfrei, "in einer Form, in der ich noch nie war", sagte er in Kassel. Bis zur WM wolle er nicht mehr viele Wettkämpfe bestreiten, lieber "hart trainieren, um noch stabiler, noch explosiver zu werden". Sein Verband wird es benötigen.