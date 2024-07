Weitspringerin Malaika Mihambo und Speerwerfer Julian Weber führen die deutschen Leichtathleten als Teamkapitäne an. Das Duo wurde von den Kolleginnen und Kollegen gewählt, die Entscheidung bei einer Mannschaftsbesprechung am Wochenende in Kienbaum verkündet. Die deutsche Leichtathletik ist in Paris mit 79 Athletinnen und Athleten vertreten.