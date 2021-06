Einen angenehmen Dienstagnachmittag erlebte Alexander Zverev: Der beste deutsche Profi besiegte bei seinem Auftakt ins Wimbledon-Turnier den niederländischen Qualifikanten Tallon Griekspoor mit 6:3, 6:4, 6:1. Gerade einmal 1:29 Stunden standen die beiden auf dem Court No. 1, der 24-jährige Hamburger dominierte die Partie von Beginn an und brachte auch nach seinem Erstrundenerfolg zum Ausdruck, dass mit ihm zu rechnen ist. "Ich fühle mich wohl auf dem Platz", sagte er im kurzen Siegerinterview auf dem Platz, "in dem Moment, als ich auf den Platz rauslief, machte mich das glücklich." Rasen ist bekanntlich nicht sein bester Belag, gerade als jüngerer Spieler helfe die Erfahrung, das hatte Zverev vor dem Match betont. Aber diesmal trat er tatsächlich wesentlich besser auf als etwa 2019. Bei der letzten vor der Pandemie ausgetragenen Grand-Slam-Veranstaltung im All England Club hatte er ziemlich desaströs agiert und gegen den Tschechen Jiri Vesely in vier Sätzen verloren. Seine beste Leistung in Wimbledon war bislang 2017 das Achtelfinale. Keine Mühe hatte Angelique Kerber aus Kiel am Dienstag, die Wimbledon-Siegerin von 2018 setzte sich ungefährdet mit 6:4, 6:3 gegen die Serbin Nina Stojanovic durch. Mona Barthel aus Neumünster unterlag dagegen der Chinesin Zhu Lin mit 7:6 (2), 3:6, 3:6.