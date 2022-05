Es gibt nicht besonders viele Situationen, in denen "ekelhaft ohne Ende" ein Kompliment ist. Genau als solches waren die Worte von Nicklas Benecke aber gemeint. Der Trainer der Hockey-Frauen vom Mannheimer HC richtete sie an den Münchner Sportclub, den Gegner seines Teams im Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft. Zwar setzte sich der haushohe Favorit MHC am vergangenen Sonntag im dritten und entscheidenden Spiel der Best-of-three-Serie mit 5:1 (1:0) durch, der MSC hatte ihn mit einem 7:6 im Penalty-Shootout (2:2) am Tag zuvor allerdings überraschend in die Verlängerung der Serie gezwungen. "Das werden wir schonungslos analysieren, Respekt an den MSC", sagte Benecke. Mannheim war als Erster der Rückrundenstaffel B, die Münchnerinnen als Vierte der Staffel A in die Partien gegangen. "Wir sind sehr stolz darauf, was wir an diesem Wochenende in Mannheim und in der kompletten Saison davor geleistet haben", sagte Jan Henseler. Der MSC-Trainer und Leiter Sportentwicklung Jugend verlässt München nach lediglich einem Jahr im Amt aus privaten Gründen wieder. Für die Männer des Nürnberger HTC war die Bundesliga-Saison bereits am vergangenen Samstag beendet: Der NHTC unterlag dem TSV Mannheim auch im dritten Playdown-Spiel der Best-of-five-Serie (0:5) und steigt wie bereits in der Halle in die zweite Liga ab.