Von sid, Köln

Die deutschen Handballerinnen haben bei der Europameisterschaft in Dänemark die Hauptrunde erreicht. Im abschließenden Vorrundenspiel gegen Polen kam die DHB-Auswahl am Montag in Kolding zu einem 21:21 (9:8). Für das Team von Bundestrainer Henk Groener geht es nun am Donnerstag weiter, als einer von drei Hauptrundengegnern steht Kroatien fest.

Das deutsche Team hatte nach dem 23:42-Debakel zuvor gegen Norwegen auch mit den zuvor sieg- und punktlosen Polinnen über weite Strecken große Mühe. Erst kurz vor der Halbzeit ging die DHB-Auswahl erstmals in Führung. Aber auch danach blieb es eng. Beste Werferin war Marlene Zapf mit vier Treffern. "Jetzt müssen wir an uns arbeiten, damit wir bei den nächsten Spielen in der Hauptrunde wieder punkten können", forderte Groener.