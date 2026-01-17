Zum Hauptinhalt springen

Niederlage gegen SerbienGislasons fataler Knopfdruck

Lesezeit: 3 Min.

Nahm die Auszeit zum exakt falschen Zeitpunkt und verhinderte so ein Tor von Juri Knorr: Nationaltrainer Alfred Gislason.
Nahm die Auszeit zum exakt falschen Zeitpunkt und verhinderte so ein Tor von Juri Knorr: Nationaltrainer Alfred Gislason. (Foto: Sina Schuldt/dpa)

Die deutschen Handballer verlieren unerwartet 27:30 gegen Außenseiter Serbien – und müssen um den Einzug in die EM-Hauptrunde fürchten. Dem Bundestrainer unterläuft ein seltener Fehler.

Von Ralf Tögel

Als hätte es noch einer Pointe bedurft, angesichts all der Dinge, die schiefgegangen sind beim zweiten Auftritt der deutschen Handball-Nationalmannschaft, drückte der Bundestrainer auf den Buzzer. Alfred Gislason wollte eine Auszeit nehmen, um seiner Mannschaft zu helfen, die sich da auf dem Spielfeld gegen clevere Serben abmühte. Gerade hatte Juri Knorr in Unterzahl zum 26:26 getroffen, doch als der Ball die Linie überquerte, leuchtete das rote Licht hinter dem Tor auf, das eine Auszeit anzeigt. Vor oder nach dem Überschreiten der Linie? Die Schiedsrichter studierten die Videobilder und kassierten den Treffer wieder ein.

Zur SZ-Startseite

Bob Hanning
:„Warum soll man vor Dänemark niederknien?“

„Ich habe alles, was sie brauchen“: Italiens Nationaltrainer Bob Hanning erklärt zum Start der Handball-EM, warum er für die Azzurri ein Glücksfall ist, wie Deutschland um Gold mitspielen kann – und weshalb er sich vom Bundestrainer Alfred Gislason nicht den Mund verbieten lässt.

SZ PlusInterview von Ralf Tögel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite