Als hätte es noch einer Pointe bedurft, angesichts all der Dinge, die schiefgegangen sind beim zweiten Auftritt der deutschen Handball-Nationalmannschaft, drückte der Bundestrainer auf den Buzzer. Alfred Gislason wollte eine Auszeit nehmen, um seiner Mannschaft zu helfen, die sich da auf dem Spielfeld gegen clevere Serben abmühte. Gerade hatte Juri Knorr in Unterzahl zum 26:26 getroffen, doch als der Ball die Linie überquerte, leuchtete das rote Licht hinter dem Tor auf, das eine Auszeit anzeigt. Vor oder nach dem Überschreiten der Linie? Die Schiedsrichter studierten die Videobilder und kassierten den Treffer wieder ein.