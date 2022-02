Es ist wohl eine Generationenfrage. Früher hätte der Satz "Es kann nur einen geben" zwingend eine Assoziation hervorgerufen, die mit dem Schauspieler Christopher Lambert zu tun hatte, genauer mit dessen Rolle als im Wortsinn unsterblicher Schotte Connor MacLeod aus dem Kinofilm "Highlander". Heute, schlanke 35 Jährchen später, hört man vor seinem geistigen Ohr dazu wohl eher eine Stimme quaken: "Nur eine kann Germany's next Top-Model werden, nur eine kann..." Nun ja. Im 800-Meter-Lauf der Frauen, um etwas seriöser zu werden, konnte es in den vergangenen Jahren auch immer nur eine geben bei nationalen Leichtathletik-Meisterschaften, was einerseits selbstverständlich ist (so lange das Zielfoto keine Zeitgleichheit ausweist), andererseits in dieser Disziplin immer eine besondere Tragweite aufwies: Denn diese eine war in aller Regel entweder Christina Hering - oder eben Katharina Trost. Beide sind Vereins- und Trainingskolleginnen bei der LG Stadtwerke München, gut befreundet, aber wegen der gleichen Disziplin immer auch zu einer Dauerrivalität verdammt. Meist war es am Ende die 27-jährige Hering, die sich durchsetzte. In der Halle gewann sie seit 2015 fast jeden deutschen Meistertitel über ihre Lieblingsdistanz, mit Ausnahme von 2019, als Trost schneller war. Und dann gab es noch das Jahr 2021, als Trost auf 1500 Meter auswich und Hering dann beim Sieg von Tatjana Spill (Uerdingen/Dormagen) völlig überraschend einbrach. Am Sonntag jedenfalls konnte es bei den deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig tatsächlich mal beide geben, weil erstens Spill kurzfristig abgesagt hatte und zweitens Trost, 26, erneut einen Start über 1500 Meter vorzog. Dort ging sie nach 800 Metern in Führung, nach 1100 Metern zog sie das Tempo an, und als sie als Erste ins Ziel lief nach 4:10,06 Minuten, war sie einsam vorne. Mit ihrem ersten 1500-Meter-Titel wird die Grundschullehrerin ihre Hallensaison nun beenden, um sich auf die anstehende Heim-EM in München zu konzentrieren. Und Christina Hering, die diesem Saisonhöhepunkt natürlich auch entgegenfiebert? Wurde ebenfalls Erste, was sonst, wobei sie sich eines Angriffs von Majtie Kolberg (LG Kreis Ahrweiler) erwehren musste.

Im Hochsprung eroberte Münchens Tobias Potye, gerade von einer Verletzung genesen, Gold mit 2,26 Meter vor Falk Wendrich, wobei er auch 2,28 Meter nur knapp riss, und auch die 4×200-Meter-Frauenstaffel der LG Stadtwerke mit Marina Scherzl, Svenja Pfetsch, Tina Benzinger und Amelie Lederer siegte. Und dann gab es da noch eine Bronzemedaille für die Stabhochspringerin Chiara Sistermann vom TSV Gräfelfing, mit der die 17-Jährige sicher selbst nicht gerechnet hatte, ebenso wenig wie mit ihrer neuen Bestleistung: 4,30 Meter. Bereits am Samstag hatte es einen deutschen Meister aus Kirchheim bei München gegeben, mit dem nicht unbedingt zu rechnen war: Der Kugelstoßer Christian Zimmermann holte sich den Titel mit einem 19,75-Meter-Stoß. Als "Underdog" sei er angetreten, sagte der 27-Jährige, der mit 2,13 Meter Körpergröße und Vollbart ebenfalls prima einen "Highlander" verkörpern könnte. Die bisherige Hallensaison sei so gar nicht nach Wunsch gelaufen, mit seiner aktuellen Leistung war er "einfach nur glücklich."