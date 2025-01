Die Deutsche Fußball Liga (DFL) wird noch in dieser Saison Stadiondurchsagen von Schiedsrichtern testen, um VAR-Entscheidungen zu erklären. Das bestätigte Schiri-Boss Knut Kircher im Sport1-Doppelpass. „Wir starten irgendwann im Laufe der Rückrunde. Da laufen intensive Gespräche, wann der richtige Zeitpunkt ist“, sagte der 55-Jährige am Sonntag. Im Trainingslager in Portugal haben sich die Unparteiischen in der Winterpause auf die Neuerung vorbereitet. „Was uns geleitet hat, war die Transparenz im Stadion“, so Kircher. Zusätzlich zum Headset werde es demnächst einen „Push to talk“-Button nach dem Vorbild der NFL geben. Die Meinung der Aktiven sei noch „heterogen“, das Projekt stoße intern „nicht auf 100-prozentige Zustimmung“.