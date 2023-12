Der EHC Red Bull München hat den Abstand auf die Spitzengruppe der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verkürzt. Gegen die zweitplatzierten Fischtown Pinguins aus Bremerhaven gewannen die Münchner am Freitag zu Hause 2:1 und liegen dadurch nur noch fünf Punkte hinter Tabellenplatz drei. Ohne die verletzten Ben Street, Jonathon Blum und Maximilian Daubner hatte der EHC im Startdrittel mehr vom Spiel, traf aber nicht. Im Mitteldrittel geriet er phasenweise gehörig unter Druck, weil die Norddeutschen kräftig Richtung Mathias Niederberger drängten - der deutsche Nationaltorhüter parierte mehrmals stark. In die größte Drangphase der Pinguins fiel das Münchner 1:0 von Chris DeSousa (33.). Markus Eisenschmid erhöhte auf 2:0 (37.). Das späte 2:1 verteidigten die Münchner, die am Sonntag bei den Löwen Frankfurt zu Gast sind (15.15 Uhr).