Von Christian Bernhard, Mannheim/München

Joonas Lehtivuori ist einer jener Abwehrspieler, die nicht nur defensiv auffallen. "Als Verteidiger musst du im modernen Eishockey sowohl in der eigenen als auch in der offensiven Zone liefern können", sagt der Finne. Der 32-Jährige weiß, wovon er spricht. 2019 wurde der Profi der Adler Mannheimer zum Verteidiger des Jahres in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewählt. Er ist somit der noch immer aktuelle Titelträger, denn 2020 wurden wegen des coronabedingten Saisonabbruchs keine Ehrungen vergeben.

Seine universellen Qualitäten stellte Lehtivuori auch am vergangenen Samstag gegen den EHC Red Bull München unter Beweis. Vor dem Mannheimer 1:0 spielte er Münchens Stürmer Trevor Parkes mit mehreren schnellen Drehungen schwindlig und bereitete so den Treffer von Nico Krämmer (10.) vor. Die Mannheimer entschieden das erste Aufeinandertreffen der zwei großen Favoriten auf den Titel in dieser Saison schließlich mit 3:2 nach Penaltyschießen für sich. Münchens Trainer Don Jackson freute sich nach einem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand über den einen Punkt - und über ein "super Spiel". Beide Teams, fand er, "haben alles auf dem Eis gelassen", es sei ein "typisches Spiel für diese beiden Mannschaften" gewesen.

Münchens Verteidiger Zach Redmond gefällt nicht nur mit harten Schlagschüssen. Er kann auch schicke Pässe

Das Spitzenspiel, das die hohen Erwartungen erfüllte, verdeutlichte auch, dass Lehtivuori dieses Jahr neue und harte Konkurrenz im Ringen um den Preis des besten Verteidigers der Liga bekommen hat. Münchens Abwehrspieler Zach Redmond, der bislang hauptsächlich mit harten Schlagschüssen aufgefallen war, unterstrich in der Mannheimer Arena, welch feines Händchen er auch hat. Beide Münchner Treffer initiierte der ebenfalls 32-jährige US-Amerikaner mit schicken Zuspielen: Mark Voakes' 1:2, und damit das erste Münchner Überzahltor der Saison, leitete Redmond in Minute 17 mit einem schnellen Pass ein, als mehrere Mannheimer gerade zum Wechseln fuhren. Nur 37 Sekunden später schickte er Frank Mauer ideal auf die Reise, Kalle Kossila traf dann per Nachschuss zum 2:2.

Detailansicht öffnen Nicht nur Haudrauf, sondern auch ein Mann für feine Zuspiele: Münchens Zugang Zach Redmond. Verteidigen kann er übrigens auch. (Foto: kolbert-press/Ulrich Gamel via www.imago-images.de/imago images/kolbert-press)

Redmond habe einfach "die Gabe, das Spiel zu lesen und die Stürmer gut einzusetzen", sagt Mauer. "Das kann nicht jeder so wie er, das muss man ganz klar sagen." Vor Kossilas Tor erhielt Mauer von Redmond das Kommando, diesen Laufweg, der im Training einstudiert wurde, einzuschlagen. "Ich wusste, was kommt", sagt Mauer. Um solche Pässe auch an den Mann zu bringen, "musst du aber auch die Geduld haben, lange zu warten, weil der Gegner immer näher kommt", erklärt der Angreifer. Redmond hat dieses Talent - und gibt damit seinen Stürmern zusätzliche Sicherheit. "Wenn du weißt, dass er auf dem Eis ist, hast du viel Selbstvertrauen, nach vorne zu gehen und auf so ein Play zu hoffen, weil er die einfach sehr gut sieht", erklärt Mauer.

Auch wenn die Saison noch sehr jung ist, habe Redmond für ihn "auf jeden Fall" das Potential zum Verteidiger des Jahres, unterstreicht der Nationalstürmer: "Er produziert nach vorne und ist hinten stabil und defensiv zuverlässig, was in meinen Augen in erster Linie einen Verteidiger des Jahres ausmacht." Auch Redmonds defensive Fähigkeiten blitzten in Mannheim mehrmals auf. In Minute zehn etwa, als er erst ausrutschte, und so einen Zwei-auf-eins-Konter der Adler ermöglichte, diesen aber auch zunichte machte, da er sich schnell aufrappelte und den Querpass zum Tor von Felix Schütz mit seinem Schläger noch unterband. Und noch einmal kurz vor Ende der regulären Spielzeit, als er klasse gegen Nico Krämmer in der Ecke verteidigte und so einen Mannheimer Überzahlangriff verhinderte (59.).

Nach 48 torlosen Minuten fällt die Entscheidung im Penaltyschießen. Das glückliche Ende gehört Mannheim

Redmond war einer von nur fünf gelernten Verteidigern, die Don Jackson in Mannheim nach den Verletzungen von Nicolas Appendino, Luca Zitterbart und Konrad Abeltshauser zur Verfügung standen, was ihm knapp 26 Minuten Eiszeit einbrachte - so viel, wie keinem anderer Münchner. Stürmer Maximilian Daubner half in der Abwehr aus, wodurch Jackson zumindest drei Verteidiger-Pärchen aufbieten konnte. Im Angriff feierte der 19-jährige Elias Lindner aus der Red-Bull-Nachwuchsakademie sein DEL-Debüt. Die Münchner Offensive, immerhin die treffsicherste der Liga, kam bis zum Doppelschlag am Ende des Startdrittels nicht in Schwung, da sie von den Adlern schon beim Spielaufbau gestört wurde. "Aus wenig mach viel", so beschrieb Magentasport-Experte Christoph Ullmann die Münchner Effizienz der ersten 20 Minuten. Danach dominierten die Torhüter das Geschehen auf dem Eis. Kevin Reich und Mannheims Dennis Endras zeigten einige starke Paraden, sodass knapp 48 Minuten lang kein Tor mehr fiel. Auch im Penaltyschießen gelang es nur einem der sechs Schützen, seinen Versuch zu verwandeln - und auch das nur mit einer gehörigen Portion Dusel: Matthias Plachtas Penalty trudelte von Reichs Kufe im Zeitlupentempo über die Linie.

Zach Redmond trat im Penaltyschießen nicht an. Er hätte aber beinahe dafür gesorgt, dass es erst gar nicht dazu gekommen wäre. 57 Sekunden vor Ende der Verlängerung begleitete er beim Drei-gegen-Drei einen schnellen Münchner Angriff bis vor das Adler-Tor. Maximilian Kastner sah ihn und legte quer, spielte den Pass aber etwas zu sehr in Redmonds Rücken, so dass dieser die Scheibe nicht traf. Einen bleibenden Eindruck hat er trotzdem hinterlassen.