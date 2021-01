Von Christian Bernhard

Pavel Gross verzog keine Miene. Er sei "eigentlich von gar nichts beeindruckt", sagte der Trainer der Adler Mannheim nach einer Partie, die man durchaus in die Kategorie beeindruckend stecken konnte. Beim EHC München, Mannheims Gegner am Mittwochabend, zeigte die Leistung der Adler jedenfalls Wirkung. "Wir haben ein schnelles Team gesehen", sagte EHC-Trainer Don Jackson, "sie haben mit viel Überzeugung gespielt, sicher mit ein bisschen mehr als wir." 3:6 verlor der EHC das Topspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Es war die höchste Saisonniederlage für die Münchner, die nun fünf ihrer vergangenen acht Spiele verloren haben und in der Tabelle der Süd-Staffel auf Rang drei abrutschten, hinter Mannheim und den ERC Ingolstadt. "Ich glaube, dass wir einfach in den Zweikämpfen nicht hungrig genug waren, was einfach nicht passieren darf", sagte Münchens Kapitän Patrick Hager bei Magentasport.

"Solche Probleme hatten wir in der jüngeren Vergangenheit nie", sagt Trainer Jackson

Es gibt derzeit einige Statistiken, die den erfolgsverwöhnten Münchnern nicht gefallen können. Das 3:6 war die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Heimspielen und es war die vierte Saisonniederlage gegen Mannheim und Ingolstadt - im vierten Duell mit den beiden Rivalen. "Solche Probleme hatten wir in der jüngeren Vergangenheit nie", sagte Jackson und zeigte sich "durchaus" besorgt ob der Niederlagen gegen andere Topteams. Die Defensivprobleme sind die augenscheinlichsten. Bereits zum dritten Mal in nur drei Wochen fing sich der EHC sechs Gegentore in einer Partie ein; mit nunmehr 37 Gegentreffern hat nur Nürnberg, der Tabellenletzte, mehr Tore im Süden kassiert.

"Wir haben hinten viel zu viele Chancen zugelassen und müssen uns da schleunigst verbessern", sagte Hager. Das sei eine "Disziplinsache", betonte der Kapitän: "Du kannst nicht die Zone verlassen, bevor die Scheibe draußen ist." Im Moment fehlt es dem EHC also an der Disziplin, welche die Basis für Jacksons offensivlastiges und auf alle Feldspieler - inklusive der Verteidiger - fußendes, ganzheitliches System ist. "Ab und zu spekulieren wir ein bisschen zu viel", findet Hager.

Andreas Renz lief lange Zeit, von 1994 bis 2012, in der DEL als Verteidiger auf. Heute ist er TV-Experte und sagt über die EHC-Defensive: "Da ist im Moment nicht diese Chemie, diese Einheit, die man von den Münchnern in den letzten Jahren gewohnt war." Renz hat eine gewisse Zögerlichkeit und "wenig Unterstützung in der Defensive" ausgemacht, "da wurden Jungs echt alleine gelassen", sagte er. Hand in Hand mit den spielerischen Problemen gehen personelle Sorgen in der Abwehr. Konrad Abeltshauser fällt aufgrund einer Bein-Operation mehrere Wochen aus, für die jungen Nicolas Appendino (Beinverletzung) und Luca Zitterbart (Armverletzung) ist die Saison womöglich schon vorbei. Als "makaber" und "hammerhart" hatte Manager Christian Winkler die Münchner Verletzungssorgen in der Defensive kürzlich bezeichnet.

In Jakob Mayenschein rückt der nächste Stürmer in die Defensive

Mittlerweile verletzen sich auch noch jene Angreifer, die in der Abwehr aushelfen. Maximilian Kastner fällt nach nur einem Spiel in der Defensive aufgrund einer Beinverletzung mindestens zwei Wochen aus, im Schlussdrittel gegen Mannheim verletzte sich auch noch Maximilian Daubner, der zuletzt mehrfach in der Verteidigung eingesprungen war. Eine Diagnose steht noch aus. Für ihn rückte in Jakob Mayenschein der nächste Stürmer in die Defensive. Keine einfache Situation, selbst für einen so erfahrenen Trainer wie Don Jackson. Er könne zwar Stürmer nach hinten beordern, welche die Scheibe gut bewegen können, "aber dann wird es in der Offensive eng", sagte er. Das Ganze sei "eine Art Chaos, das außer Kontrolle geraten ist".

Am Donnerstag reagierte der EHC auf die Sorgen und verpflichtete den US-Verteidiger Ethan Prow. Der 28-Jährige kommt bis zum Saisonende auf Leihbasis von der NHL-Organisation der Florida Panthers. Prow, der 228 Partien in der AHL vorweisen kann (117 Scorerpunkte), sieht sich selbst als "Verteidiger, der den Puck laufen lässt" mit der "Fähigkeit, Angriffe einzuleiten". Weiter geht es für den EHC am Samstag mit dem Auswärtsspiel bei den Nürnberg Ice Tigers (17.30 Uhr). Gegen die Franken stand vor einem Monat auch die Sechs - allerdings an der richtigen Stelle aus Münchner Sicht: Das 6:0 war der höchste Saisonsieg des EHC.