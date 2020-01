5:4 n.V. nach 0:3 im ersten Drittel: München sichert sich mit einer beeindruckenden Aufholjagd einen turbulenten Derbysieg. In der Verlängerung sorgt Verteidiger Konrad Abeltshauser für die viel umjubelte Entscheidung.

Der EHC Red Bull München hat sich mit einer beeindruckenden Aufholjagd einen turbulenten Derbysieg gesichert. Gegen die Augsburger Panther lag der Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Donnerstag bereits 0:3 und 2:4 zurück, gewann aber noch 5:4 nach Verlängerung. Die Augsburger waren im ersten Drittel in den meisten Situationen einen Tick schneller, aggressiver und präsenter als die Münchner und bestraften die EHC-Lethargie mit drei Toren: Brady Lamb überwand Daniel Fießinger mit einem platzierten Schlenzer (7.), T.J. Trevelyan schloss einen Konter erfolgreich ab (14.) und Lamb legte freistehend das 3:0 nach (16.). Münchner Großchancen gab es nicht. "Es läuft im Moment einfach nicht", sagte Justin Schütz nach dem enttäuschenden EHC-Auftakdrittel, "wir spielen überhaupt nicht unser Spiel. Auch im Mitteldrittel tat sich der Tabellenführer zehn Minuten lang schwer, dann fand er aber ins Derby. Maximilian Daubner traf die Latte (30.), dann starteten Philip Gogulla (36.) und Yannic Seidenberg (38.) die Aufholjagd. Diese unterbrach David Stieler mit dem 4:2 (41., Überzahl), doch Chris Bourque brachte den EHC wieder auf ein Tor heran (44.), ehe Trevor Parkes das 4:4 markierte (47.). In der Verlängerung sorgte Verteidiger Konrad Abeltshauser für die Entscheidung (63.).