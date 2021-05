Von Christian Bernhard

Doug Shedden hat in den vergangenen Monaten diverse prägnante und pointierte Aussagen getroffen. Am Freitagabend hatte der Trainer des ERC Ingolstadt erstmals Probleme, sich zu artikulieren. "Es fällt schwer, Worte zu finden", sagte er auf der Eisfläche der Berliner Arena am Ostbahnhof. Dort hatte seine Mannschaft das letzte seiner 43 Saisonspiele in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gespielt - und verloren. Durch die 2:4-Niederlage gegen die Eisbären Berlin endete die Ingolstädter Spielzeit im Playoff-Halbfinale.

Als der Traum von der Meisterschaft ausgeträumt war, nahm sich Shedden seine Spieler symbolisch zur Brust. "Wir haben unser Herz auf dem Eis gelassen, es gibt keinen Grund, die Köpfe hängen zu lassen", sagte der Kanadier. Dann gratulierte er Berlins Trainer Serge Aubin - und ging zum letzten Mal in dieser Saison in die Kabine. 2:0 führten die Ingolstädter im alles entscheidenden dritten Playoff-Halbfinalspiel gegen die Eisbären zur Hälfte der Partie, der Einzug ins Endspiel schien zum Greifen nah zu sein. Doch die Berliner kamen abermals zurück, wie schon im zweiten Spiel in Ingolstadt - und beendeten die Saison des ERC.

"Wenn du King Kong schlagen willst, musst du spielen wie Godzilla" - das klappte nicht

"Wir hatten ein großartiges Jahr", betonte Shedden. Dafür, dass es auch ein äußerst bilderreiches war, sorgte er höchstpersönlich. Es fühle sich an, als hätten sein Team und er einen Drachen erlegt, hatte er nach der erfolgreichen Playoff-Viertelfinalserie gegen den EHC Red Bull München betont. Die Münchner, die zusammen mit den Adler Mannheim als großer Favorit in die verkürzte Corona-Saison gegangen waren, hatte er zuvor als "King Kong der Liga" bezeichnet. "Und wenn du King Kong schlagen willst, musst du spielen wie Godzilla." Der ERC-Godzilla stemmte sich auch gegen die Berliner mit all seinen Kräften, verlor den sportlichen Kampf gegen die Eisbären aber.

Ingolstadts Angreifer Tim Wohlgemuth hatte bereits vor dem entscheidenden Halbfinalspiel ein kleines Fazit gezogen. Man könne mit der "blöden" Saison (das blöd war auf die schwierigen Corona-Umstände bezogen) "alles in allem extrem zufrieden sein", sagte er. Wohlgemuth war einer von zahlreichen ERC-Spielern, der die Ingolstädter Saison trotz Corona zu einer sehr guten gemacht hatte. Der 21-Jährige spielte so gut, dass sich die Adler Mannheim schon im Februar seine Dienste für die kommende Saison sicherten.

Wohlgemuths Verlust schmerzt die Ingolstädter fraglos, doch Sportdirektor Larry Mitchell ist es in den vergangenen Wochen - noch vor den guten Playoffs seiner Mannschaft - gelungen, zahlreiche wichtige Spieler auch für die kommende Saison zu halten. Top-Verteidiger Mat Bodie, der in den Playoffs im Schnitt herausragende 29 Minuten pro Spiel auf dem Eis stand, wird wie auch die Sturm-Stützen Wayne Simpson und Daniel Pietta auch nächste Saison in Ingolstadt spielen. Auch Mirko Höfflin, Frederik Storm oder Justin Feser sind bereits mit neuen Arbeitspapieren ausgestattet. Mit Stürmer Louis-Marc Aubry, der sechs Tore in den fünf Ingolstädter Playoffspielen erzielte, und dem spielstarken Verteidiger Ben Marshall ist Mitchell schon seit Wochen in Gesprächen, die beiden Nordamerikaner haben ihren Marktwert mit starken Playoffs auf jeden Fall gesteigert.

Zwei neue Talente kommen: Louis Brune aus Mannheim und der Kölner Simon Gnyp

Sicher sind die Verpflichtungen von Angreifer Louis Brune (20, Mannheim) und Verteidiger Simon Gnyp (19, Köln). Brune, der in dieser Saison 21 Spiele für Mannheim bestritt, sei ein Spieler, "der den nächsten Schritt machen will", sagte Mitchell. In den Plänen des Sportdirektors sollen sich Brune und Gnyp in Ingolstadt ähnlich weiter entwickeln wie Emil Quaas und Samuel Soramies in dieser Spielzeit. Mitchell möchte in der kommenden Saison mindestens fünf U23-Spieler im Kader haben.

Nun gilt es für Mitchell, die Trainerpersonalie zu klären. Der Sportdirektor hatte bereits vor Wochen verkündet, dass dieses Thema erst nach dem Saisonende angegangen werde. Shedden, der nunmehr seit dreieinhalb Jahren in Ingolstadt ist und am Tag vor dem Saisonende seinen 60. Geburtstag feierte (mehr als ein Glas Wein und ein Barbecue war aufgrund von Corona und den ausstehenden Begegnungen nicht drin), hat in den Playoffs Eigenwerbung für ein weiteres Engagement betrieben. Nach schwächelnden Leistungen in den abschließenden Hauptrundenwochen war die Mannschaft zum Start der Playoffs wie auf Knopfdruck wieder voll da. "Mal sehen, was passiert", sagte Shedden direkt nach dem Playoff-Aus. "Hoffentlich" sei er zum Mannschaftstrainingsstart im August wieder zurück in Ingolstadt.