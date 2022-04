Der EHC Red Bull München ist mit einem knappen Sieg in die Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestartet. Der Hauptrundenzweite bezwang am Sonntag die Düsseldorfer EG mit 4:2 und ging damit in der Best-of-five-Viertelfinalserie mit 1:0 in Führung. Der EHC tat sich zu Beginn schwer und konnte sich bei Henrik Haukeland bedanken, dass er nicht früh in Rückstand geriet: Der norwegische Torhüter entschärfte in Minute fünf einen Alleingang von Brendan O'Donnell. Wenig später gingen die Hausherren in Führung, Verteidiger Andrew O'Brien traf zum 1:0 (8.). Kurz vor der ersten Drittelpause wurde es in der Münchner Olympia-Eishalle abrupt still, da DEG-Verteidiger Nicolas Geitner bei einem Schuss von Zach Redmond die Scheibe voll ins Gesicht bekommen hatte. Geitner blieb kurz liegen und wurde dann in die Kabine begleitet. Er kehrte nicht mehr aufs Eis zurück. 14 Sekunden danach glich Jerry D'Amigo nach einem Unterzahl-Konter zum 1:1 aus (18.).

Die Düsseldorfer hatten sich am Freitag in einer emotionalen Pre-Playoffserie im entscheidenden dritten Spiel gegen Nürnberg durchgesetzt. Sie hatten dafür drei Spiele innerhalb von vier Tagen bestritten - die Münchner konnten sich die komplette Woche aufs erste Viertelfinalspiel vorbereiten. Im Mitteldrittel machte der EHC gehörig Druck, das Tor machte aber die DEG in Person des Ex-Münchners Luca Zitterbart (28.). Nur 30 Sekunden später stand es wieder Unentschieden, Ben Smith traf zum 2:2. Dann wurde es sehr physisch, Austin Ortega und Carter Proft lieferten sich sogar einen Faustkampf (38.). "Das ist sehr gutes Playoff-Eishockey, es geht hart zur Sache", sagte Maximilian Kastner bei Magentasport. Im Schlussdrittel traf Düsseldorfs Victor Svensson den Pfosten (48.), ehe Redmond (52.) und O'Brien (59., leeres Tor) dem EHC den Sieg bescherten. Am Dienstag folgt Spiel zwei.