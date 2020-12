Verbleib als gutes Zeichen: Augsburg Mittelstürmer Drew LeBlanc (Mitte) war mit 49 Punkten (11 Tore, 38 Vorlagen) in der Vorsaison Topscorer der Panther - und in den Vorbereitungsspielen knüpfte er daran an.

Von Christian Bernhard und Johannes Kirchmeier

Noch vor einigen Wochen haben nicht viele damit gerechnet, dann entschlossen sich bis Mitte November letztlich doch alle Klubs zum Start und seit dem vergangenen Donnerstag wird wieder gespielt: Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) steckt in ihrer 27. Saison. Die fünf bayerischen Vereine aus München, Straubing, Ingolstadt, Nürnberg und Augsburg legen nun ab diesem Wochenende los, in Zeiten ohne Pandemie hätten die Erstligisten aktuell schon mehr als die Hälfte der Hauptrunde absolviert. So unterschiedlich geht das bayerische Quintett in diese außergewöhnliche Saison.

EHC Red Bull München

Die Saison hat noch nicht offiziell begonnen, da ist eine Attraktion schon weg. Dominik Kahun, der beim Magentasport Cup leihweise für den EHC gespielt hat, ist auf dem Weg nach Kanada, um sich bei den Edmonton Oilers an der Seite seines Nationalmannschaftskollegen Leon Draisaitl auf die NHL-Spielzeit vorzubereiten. Kahun glänzte beim Vorbereitungsturnier, das die Münchner gewannen. Er habe uns "geholfen, noch besser zu werden", sagt EHC-Manager Christian Winkler. Rekord-Trainer Don Jackson blickt deshalb entspannt auf den Start: Nach viereinhalb Monaten Training, Vorbereitungsspielen und kleineren Pausen seien seine Spieler topfit und gesund. Von einer solchen Vorbereitung konnten die allermeisten DEL-Klubs nur träumen. Die Münchner bestritten seit September bereits 17 Partien - und damit mehr als die restlichen vier bayerischen Teams zusammen (14).

Der EHC verlor mit Jason Jaffray und Mads Christensen viel Erfahrung, verstärkte sich aber auch prominent: Offensiv-Verteidiger Zach Redmond hat einen gewaltigen Schuss, der quirlige Finne Kalle Kossila große Spielmacherqualitäten. Die prominent besetzten Sturmreihen um Kapitän Patrick Hager oder Mark Voakes sind bereits eingespielt. Auch deshalb ist Berlins Leo Pföderl der Meinung, man müsse erst gar "nicht darüber reden", dass München auch in dieser Saison "wieder die beste Mannschaft" habe. Das Ziel kann deshalb nur so lauten, wie von Jackson formuliert: "Keine Frage, am Ende möchten wir die Meisterschaft zurück nach München holen."

Straubing Tigers

Da sind natürlich Mat Robson und Marco Eisenhut, die Torhüter. Da sind auch Andreas Eder und Nick Latta, die Stürmer. Aber sonst hat sich nicht viel verändert bei den Straubing Tigers. Es ist eine eingespielte Truppe, die im März DEL-Hauptrunden-Dritter wurde und sich vor ein paar Wochen wieder zusammengefunden hat am kleinsten DEL-Standort. Auch wenn das mit dem gegenseitigen Zusammenfinden gar nicht so leicht ist in Pandemiezeiten, schließlich belegen die Spieler gerade drei Kabinen statt einer im Eisstadion am Pulverturm. Trotzdem stimmt die Chemie auf dem Eis weiterhin, versichern die Beteiligten, auch die Neuen konnten sie integrieren. So könnten die Niederbayern natürlich wieder für Überraschungen gut sein, da gibt es ja auch noch eine offene Rechnung: Das Virus nahm ihnen die erstmalige Teilnahme an der Champions Hockey League, die vor zwei Monaten abgesagt werden musste.

Die Form der Vorsaison scheinen die Straubinger zumindest im Ansatz gleich wieder gefunden zu haben: Die als "inoffizielle bayerische Meisterschaft" deklarierte Testspielserie zum Warmwerden entschieden sie mit vier Siegen aus vier Spielen für sich. Besonders bei den Torleuten bahnt sich nun ein enges Rennen um den Stammplatz an: Sowohl Robson und Eisenhut als auch der langjährige "1b"-Keeper Sebastian Vogl überzeugten in den Partien. Trainer Tom Pokel hat aber noch etwas Bedenkzeit, wen er zum Start ins Tor stellt. Sein Team beginnt nach einem spielfreien Wochenende erst am Mittwoch gegen München (18.30 Uhr).

Detailansicht öffnen Einer von wenigen Neuen in Straubing: Torwart Mat Robson kam von den Iowa Wild, dem Farmteam der Minnesota Wild, aus der American Hockey League nach Niederbayern. (Foto: Thomas Hahn/Eibner/imago)

ERC Ingolstadt

Es ist kein Geheimnis, dass Larry Mitchell ein sehr gut vernetzter, wenn nicht vielleicht der best-vernetzte DEL-Sportdirektor ist. Dieses Jahr scheint sich sein prall gefülltes Kontakte-Büchlein besonders ausgezahlt zu haben. Obwohl die Ingolstädter einer jener Vereine waren, die lange nicht wussten, ob sie überhaupt spielen würden, leistete Mitchell beeindruckende Arbeit, als klar war, dass sie teilnehmen. Nationalspieler Daniel Pietta, die erfahrenen Louis-Marc Aubry, Frederik Storm, Mat Bodie und Morgan Ellis oder der talentierte Finne Petrus Palmu sind nur einige der vielversprechenden Namen, die Mitchell nach Ingolstadt gelotst hat. "Timing ist manchmal alles", erklärt er. Das lange Warten habe sich "absolut ausgezahlt". Er meint damit: Die Gehaltsansprüche vieler Spieler sind nach unten gegangen, als klar war, dass viele Ligen corona-bedingt erst sehr spät oder womöglich gar nicht starten würden. Für den früheren Nationalspieler und TV-Experten Rick Goldmann verfügt der ERC nun über einen "der besten Kader", mit dem man um die Top-Plätze mitspielen müsse.

Die größten der vielen Veränderungen gab es im Tor. Timo Pielmeier ist nicht mehr Teil des Kaders, da er die Corona-Gehaltskürzung nicht akzeptierte, und Jochen Reimer hat seine Karriere beendet. Dafür kamen der amtierende U20-Weltmeister Nico Daws und sein erfahrener kanadischer Landsmann Michael Garteig. "Ich bin mit den Torhütern zufrieden", sagt Trainer Doug Shedden. Der hat nun die Aufgabe, die vielen Neuen schnellstmöglich zu einer Einheit zu formen. Sieben Spiele lang muss er das ohne seinen Erstreihen-Center Pietta tun, der wegen seiner "Affen-Geste" im Testspiel gegen die Straubing Tigers gesperrt wurde.

Nürnberg Ice Tigers

Die erste Spielzeit ohne Hauptsponsor Thomas Sabo begann für die Franken mit einer 280 Tage langen Pause. Mehr als neun Monate lagen zwischen ihrem letzten Spiel in der Vorsaison und der ersten von nur zwei Testpartien für die neue. Trotzdem sagt Torhüter Niklas Treutle: "Wir hatten noch nicht viel Zeit dieses Jahr." Die Nürnberger haben erst vier Trainingseinheiten als Mannschaft absolviert, die Importspieler sind erst seit kurzem in der Stadt. Zumindest konnten einige der Spieler, darunter auch Kapitän Patrick Reimer, im November in der DEL2 oder der Oberliga leihweise Spielpraxis sammeln.

Zeit könnte gerade Frank Fischöder gut gebrauchen, der neue Trainer macht in dieser Pandemie-Zeit voller Fragezeichen seine ersten Trainerschritte im Profibereich. Der 49-Jährige hat jahrelang den Nachwuchs der Mannheimer Adler geprägt und gilt als Spielerentwickler. Und damit er in Nürnberg auch so richtig entwickeln kann, setzen die Franken auf eine junge Mannschaft - und liehen kürzlich auch noch die Nachwuchs-Nationalspieler John Broda und Moritz Elias aus Mannheim aus. Ihr Alter: 19 und 16. "Wir haben eine junge, hungrige Mannschaft", sagt Reimer, "wir werden viel Schlittschuh laufen." Der Kapitän hat erst wenige Eis-Einheiten in Nürnberg absolviert, da er mit dem Coronavirus infiziert war. Reimer hat in Daniel Fischbuch, Jack Skille und Brandon Buck wichtige und treffsichere Offensiv-Kollegen verloren, in deren Fußstapfen die 24-jährigen Eric Cornel und Brett Pollock treten sollen. Und Luke Adam - der erfahrene DEL-Stürmer kommt aber erst dieser Tage aus Kanada in Nürnberg an. Der Grund: die strengen Corona-Regeln.

Augsburger Panther

Zum Ende der Vorbereitung meldete sich dieses so gefürchtete Virus dann fast doch noch am Curt-Frenzel-Stadion in Augsburg. Der Mittelstürmer Drew LeBlanc musste aussetzen - mit Erkältungssymptomen, was in diesen Tagen ja nichts Gutes verheißt. Zweimal wurde er auf Covid-19 getestet, ehe der Klub aufatmete: Beide Tests waren negativ. LeBlanc ist nämlich der Mann, der fast immer seinen Schläger im Spiel hat, wenn es gefährlich wird für die Gegner der Augsburger Panther: "Er ist ein Ausnahmekönner und zweifelsohne einer der besten Spieler der gesamten Liga", sagt Trainer Tray Tuomie. Mit 49 Punkten (11 Tore, 38 Vorlagen) war der US-Amerikaner, der seit 2015 bei den Panthern spielt, in der Vorsaison auch Topscorer des Teams. Im Sommer sahen sie es daher als gutes Zeichen in Augsburg, dass er sich gegen andere Verlockungen entschied und einen Zweijahresvertrag unterschrieb.

Als Zehnter beendete die Mannschaft die Hauptrunde 2019/20 - und damit übrigens als schwächstes bayerisches Team der so starken weiß-blauen Spielzeit. Die Playoffs, in denen Ingolstadt der Gegner im Kampf ums Viertelfinale gewesen wäre, wurden danach ja nicht mehr ausgespielt. Lange war auch unklar, ob Augsburg in diese zumindest zu Beginn Zuschauer-losen Saison starten kann, ehe der Gesellschafter Lothar Sigl am 17. November "nach einem unglaublichen Kraftakt aller Beteiligten grünes Licht" gab. Wie gut, dass auf dem Eis die alten Abläufe vor dem Start in München am Sonntag ohnehin sitzen: In der DEL-Generalprobe am Mittwoch gegen Nürnberg legte LeBlanc zwei Treffer vor. Und auch der so gefürchtete Fernschütze Simon Sezemsky traf.